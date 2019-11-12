Son Dakika Haberleri: Edirne yunanistan'ın kabul etmediği deaş'lı tampon bölgede bekliyor 2
Son Dakika Güncel Edirne yunanistan'ın kabul etmediği deaş'lı tampon bölgede bekliyor 2 - Son Dakika

Edirne yunanistan'ın kabul etmediği deaş'lı tampon bölgede bekliyor 2

6 saat önce

EDİRNE Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı tampon bölgede bekliyor 2.

EDİRNE Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı tampon bölgede bekliyor 2

Edirne yunanistan'ın kabul etmediği deaş'lı tampon bölgede bekliyor 2

Yunanistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 06:06 Kaynak: DHA
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