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Edirne yunanistan'ın kabul etmediği deaş'lı tampon bölgede bekliyor 2
6 saat önce
EDİRNE Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı tampon bölgede bekliyor 2.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 06:06 Kaynak: DHA
EDİRNE Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı tampon bölgede bekliyor 2
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