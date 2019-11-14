Son Dakika Haberleri: Edirne yunanistan'ın kabul etmediği deaş'lının tampon bölgede bekleyişi sürüyor
Son Dakika Güncel Edirne yunanistan'ın kabul etmediği deaş'lının tampon bölgede bekleyişi sürüyor - Son Dakika

Edirne yunanistan'ın kabul etmediği deaş'lının tampon bölgede bekleyişi sürüyor

6 saat önce

EDİRNE Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lının tampon bölgede bekleyişi sürüyor.

EDİRNE Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lının tampon bölgede bekleyişi sürüyor

Edirne yunanistan'ın kabul etmediği deaş'lının tampon bölgede bekleyişi sürüyor

Yunanistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:21 Kaynak: DHA
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