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Edirne yunanistan'ın kabul etmediği deaş'lının tampon bölgede bekleyişi sürüyor
6 saat önce
EDİRNE Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lının tampon bölgede bekleyişi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:58 Kaynak: DHA
EDİRNE Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lının tampon bölgede bekleyişi sürüyor
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