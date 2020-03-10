EDİRNE Yunanistan Meriç kıyısına jiletli tel çekiyor - Son Dakika

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EDİRNE Yunanistan Meriç kıyısına jiletli tel çekiyor
19 dakika önce
Yunanistan Meriç kıyısına jiletli tel çekiyorEDİRNE'de göçmenlerin geçiş yaptığı Meriç Nehri kıyısına Yunan askerleri tarafından dikenli, jiletle tel örgü çekilmeye başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 03:04 Kaynak: DHA
Yunanistan Meriç kıyısına jiletli tel çekiyor
EDİRNE'de göçmenlerin geçiş yaptığı Meriç Nehri kıyısına Yunan askerleri tarafından dikenli, jiletle tel örgü çekilmeye başlandı.
Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen göçmenlerin Edirne'ye akınları devam ederken, yoğunluk Pazarkule Sınır Kapısı ve çevresinde yaşanıyor. Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı'nı kapatan Yunanistan, bölgede bekleyen göçmenlere de sert müdahalelerde bulunuyor. Göçmenler, Yunanistan'da geçiş yapmak için sık sık Meriç Nehri'ni kullanıyor. Sınırda güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkaran Yunanistan, bugün Edirne'nin Doyran köye yakınlarında Meriç Nehri'nin kıyısına jiletli dikenli tel çekmeye başladı.
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