EDİRNE Yunanistan sınırda önlemleri artırıyor, göçmenlerin bekleyişi sürüyor - Son Dakika
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EDİRNE Yunanistan sınırda önlemleri artırıyor, göçmenlerin bekleyişi sürüyor

6 saat önce

Yunanistan sınırda önlemleri artırıyor, göçmenlerin bekleyişi sürüyorYUNANİSTAN, sınırda bekleyen göçmenlerin geçişlerini önlemek için güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.

Yunanistan sınırda önlemleri artırıyor, göçmenlerin bekleyişi sürüyor

YUNANİSTAN, sınırda bekleyen göçmenlerin geçişlerini önlemek için güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Kamyonlarla sınıra jiletli ve dikenli teller taşıyan Yunanistan, Pazarkule Sınır Kapısı'nın çevresi ve Meriç Nehri kıyılarına tel örgüler örmeyi sürdürüyor.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Avrupa ülkelerine gitmek için Edirne'ye gelen göçmenler nedeniyle Yunanistan, Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kastanies Sınır Kapısı'nı giriş çıkışlara kapatıp, geniş kapsamlı önlemler aldı. Yunanistan, sınırdaki güvenlik güçlerinin sayısını arttırdı. Yunanistan güvenlik güçleri, Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısında, sınırın sıfır noktasında siper dahi kazdı. Ancak önlemlere rağmen binlerce göçmen, özellikle Meriç Nehri'ni botlarla aşıp karşıya geçmeyi sürdürüyor.

TIR'LARLA TONLARCA TEL BARİYER TAŞIDILAR'

Yunanistan güvenlik güvenlik güçleri, şimdi de TIR'larla Pazarkule'nin hemen karşısında bulunan Kastanies bölgesine tonlarca jiletli, dikenli tel örgü taşıdı. Tel örgüler Meriç Nehri kıyısı ile Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde örülmeye başlandı.

Yunanistan'ın güvenlik güçleri, Pazarkule çevresinde 13 gündür bekleyen göçmenlere zaman zaman sert müdahalelerde bulundu. Gerçek silah, plastik mermi, gaz bombası, biber gazı ile Yunanistan'ın yaptığı müdahalelerde bugüne kadar 3 göçmen öldü, binden fazla göçmen de yaralandı.

'TAŞKINLIK YAPANLARI YUNANİSTAN'A ALMAYACAĞIZ'

Yunan güvenlik güçleri yaptığı müdahalelerin ardından tampon bölgede bekleyen göçmenlere uyarı anonsları yaptı. Arapça ve İngilizce yapılan anonslarda, Her yere yüz tanıma kamerası koyduk, kapılar açılırsa, Yunan polisine saldıranlara karşılık verenleri Yunanistan'a almayacağız. Bu kişileri Avrupa da, ülkelerine kabul etmeyecek. Tampon bölgeye gelmeyin, geri çekilin denildi.

EDİRNE Yunanistan sınırda önlemleri artırıyor, göçmenlerin bekleyişi sürüyor

Meriç Nehri, Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:53 Kaynak: DHA
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