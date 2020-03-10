EDİRNE Yunanistan sınırına kamyonlarla tel örgü taşınıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel EDİRNE Yunanistan sınırına kamyonlarla tel örgü taşınıyor - Son Dakika

EDİRNE Yunanistan sınırına kamyonlarla tel örgü taşınıyor

6 saat önce

EDİRNE Yunanistan sınırına kamyonlarla tel örgü taşınıyor.

EDİRNE Yunanistan sınırına kamyonlarla tel örgü taşınıyor

EDİRNE Yunanistan sınırına kamyonlarla tel örgü taşınıyor

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:07 Kaynak: DHA
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