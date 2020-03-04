Edirne yunanlılar, göçmenlerin çocuklarını darp etti, saatlerce aç, susuz bıraktı-2 - Son Dakika

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Edirne yunanlılar, göçmenlerin çocuklarını darp etti, saatlerce aç, susuz bıraktı-2
6 saat önce
EDİRNE Yunanlılar, göçmenlerin çocuklarını darp etti, saatlerce aç, susuz bıraktı-2.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:29 Kaynak: DHA
EDİRNE Yunanlılar, göçmenlerin çocuklarını darp etti, saatlerce aç, susuz bıraktı-2
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