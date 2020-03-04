Edirne yunanlılar, göçmenlerin çocuklarını darp etti, saatlerce aç, susuz bıraktı-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne yunanlılar, göçmenlerin çocuklarını darp etti, saatlerce aç, susuz bıraktı-2 - Son Dakika

Edirne yunanlılar, göçmenlerin çocuklarını darp etti, saatlerce aç, susuz bıraktı-2

6 saat önce

EDİRNE Yunanlılar, göçmenlerin çocuklarını darp etti, saatlerce aç, susuz bıraktı-2.

EDİRNE Yunanlılar, göçmenlerin çocuklarını darp etti, saatlerce aç, susuz bıraktı-2

Edirne yunanlılar, göçmenlerin çocuklarını darp etti, saatlerce aç, susuz bıraktı-2

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mardin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu FETÖ'den açığa alındı
Son Dakika: Kalın'dan Erdoğan-Putin görüşmesi hakkında açıklama: İdlib'de atılabilecek adımlar etraflıca ele alınacak Putin, Güvenlik Konseyi'nde Türkiye-Rusya zirvesini görüştü İdlib şehidi Ragıp Coşkun'un 'Şehit olmak kalbime doğuyor' mesajı verdiği ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
21:43 Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan 'bebek' açıklaması
21:43 Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı
20:08 Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 21:53:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne yunanlılar, göçmenlerin çocuklarını darp etti, saatlerce aç, susuz bıraktı-2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]