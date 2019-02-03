Son Dakika Haberleri: Edirne Ziraat Odası Genel Kurulu

Edirne Ziraat Odası Genel Kurulu

35 dakika önce

Edirne Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı.

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Edirne Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Edirne Ticaret Borsasında düzenlenen genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ın okunmasıyla başladı.

Oda faaliyet raporlarının okunmasının ardından gerçekleştirilen seçimde, Hüseyin Arabacı ve Mesut Çakır başkanlığa aday oldu.

Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada çok güzel ve dostane bir ortamda seçim yapıldığını belirtti.

Genel kurulda 75 delegenin oy kullanacağını ifade eden Çakır, "Oy sayımı sonrasında meclis üyelerimiz seçilecek. Çok güzel bir ortamda seçimler geçiyor. Herkes kol kola, her iki tarafında amacı belli. Üreticilerin yanında olmak ve onlara daha iyi hizmeti sunmak." dedi.

Diğer başkan adayı Hüseyin Arabacı ise genel kurulun herkese hayırlı olmasını diledi.

İki dönemdir başkan yardımcılığı görevi yürüttüğünü ifade eden Arabacı," Bu işte tecrübe edindiğimi düşünüyorum. Bundan sonrada hizmet etmek için çalışacağım. Üreticilerimize bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından delegelerin oy kullanma işlemleri başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:08 Kaynak: AA

Hüseyin Arabacı, Edirne, Güncel
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