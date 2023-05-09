Edirne'de 1 çocuk annesi kadın, silmek için çıktığı 5. kattaki penceresinden aşağı düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Edirne'de 1 çocuk annesi kadın, silmek için çıktığı 5. kattaki penceresinden aşağı düşerek hayatını kaybetti

09.05.2023 18:59

Edirne'de cam silerken 5'inci kattaki pencereden düşen 44 yaşındaki kadın, yaşamını yitirdi. Evli ve 1 çocuk annesi kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

1. Murat Mahallesi Ali Rıza Ataktürk Caddesi'ndeki Doğukent Apartmanı'nda meydana gelen olayda, iddialara göre 44 yaşındaki Sevil Diri, 5'inci kattaki evinin penceresinin camlarını silerken beton zemine düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Sevil Diri'nin cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Evli ve 1 çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de 1 çocuk annesi kadın, silmek için çıktığı 5. kattaki penceresinden aşağı düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika


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