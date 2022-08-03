Edinilen bilgiye göre, Edirnekapı D-100 Karayolu Haliç istikametinde yol kenarında bulunan ağaçlık alanda saat 06.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

D-100 Karayolu, Edirnekapı, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Edirnekapı'da ağaçlık alanda yangın - Son Dakika

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