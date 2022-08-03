Edirnekapı'da ağaçlık alanda yangın - Son Dakika
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Edirnekapı'da ağaçlık alanda yangın

03.08.2022 09:44
Edirnekapı'da ağaçlık alanda yangın

Edirnekapı D-100 Karayolu Haliç istikametinde yol kenarında bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Edirnekapı D-100 Karayolu Haliç istikametinde yol kenarında bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Edirnekapı D-100 Karayolu Haliç istikametinde yol kenarında bulunan ağaçlık alanda saat 06.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

D-100 Karayolu, Edirnekapı, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirnekapı'da ağaçlık alanda yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirnekapı'da ağaçlık alanda yangın - Son Dakika
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