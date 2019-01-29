Son Dakika Haberleri: Edirnekapı'da Trafik Kazası

Edirnekapı'da Trafik Kazası

53 dakika önce

Edirnekapı'da devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Edirnekapı'da Trafik Kazası, System.String[]
Edirnekapı'da devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolunda Edirne yönüne giden M.K. idaresindeki 34 ZPP 98 plakalı otomobil, Şehitlik mevkisinde B.K'nin kullandığı 34 DT 3493 plakalı otomobile arkadan çarparak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzenine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Devrilen aracın sürücüsü M.K, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza nedeniyle aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:26 Kaynak: AA

Edirne, Güncel
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