Edirnekapı'da Trafik Kazası

Edirnekapı'da devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Edirnekapı'da devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.



Alınan bilgiye göre, D-100 karayolunda Edirne yönüne giden M.K. idaresindeki 34 ZPP 98 plakalı otomobil, Şehitlik mevkisinde B.K'nin kullandığı 34 DT 3493 plakalı otomobile arkadan çarparak devrildi.



Çevredekilerin ihbarı üzenine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Devrilen aracın sürücüsü M.K, kazadan yara almadan kurtuldu.



Kaza nedeniyle aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Motosikletiyle Dükkana Daldı, "Yabancı Değilim Ağabey" Dedi

ABD, Venezuela'nın Petrol Şirketine Yaptırım Uygulama Kararı Aldı

Venezuela'da Ordu Sokağa Çıktı

CHP'den Aday Gösterilmeyen İsmin Taraftarları, Parti Binasına Saldırdı! İlçe Başkanı ve Yöneticiler Hastaneye Kaldırıldı