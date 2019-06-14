Son Dakika Haberleri: Edirnekapı E-5'te taksi ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Edirnekapı E-5'te taksi ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

4 saat önce

100 Karayolu'nda ticari taksi ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edirnekapı E-5'te taksi ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]
100 Karayolu'nda ticari taksi ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Fatih Edirnekapı mevkiinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Avcılar istikametine seyir halinde olan 34 LCA 155 plakalı servis minibüsü ile aynı yönde seyreden 34 TBH 63 plakalı ticari taksi çarpıştı. Kazada ismi öğrenilemeyen ticari taksi sürücüsü sıkışarak yaralandı.

Olayın haber verilmesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye sevk edildi. kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırırken, sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik oluştu. Araçlarının kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 07:55 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Motosikletli genç kızın feci ölümü kameralara yansıdı Kazada ters dönen ticari taksiye imece usulü kurtarma! BiTaksi ile yapılan yolculuklar 25 milyonu geçti Üvey kızlarına cinsel istismar sanığına 29 yıl hapis cezası

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 12:24:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirnekapı E-5'te taksi ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]