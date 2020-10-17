Edirnekapı Metrobüs durağında yenileme çalışması - Son Dakika

Edirnekapı Metrobüs durağında yenileme çalışması

17.10.2020 05:33

Edirnekapı Metrobüs durağı Söğütlüçeşme istikametinde bu gece itibariyle üç gün sürecek yenileme çalışması başladı.

Edirnekapı Metrobüs durağı Söğütlüçeşme istikametinde bu gece itibariyle üç gün sürecek yenileme çalışması başladı. Durakta yapılan çalışma nedeniyle kapatılan Söğütleşme istikametine alternatif olarak önceki ve sonraki duraklar kullanılabilecek.

Edirnekapı Metrobüs durağında bu gece saat 00: 00 itibariyle başlatılan yenileme çalışması nedeniyle Söğütlüçeşme istikameti 19 Ekim Pazartesi saat 05: 00'e kadar kapalı tutulacak. Çalışma süresince kapatılan Söğütlüçeşme istikametine alternatif olarak Edirnekapı durağı öncesi ve sonrası kullanılacak. - İSTANBUL

Edirnekapı Metrobüs durağında yenileme çalışması
Edirnekapı Metrobüs durağında yenileme çalışması
Edirnekapı Metrobüs durağında yenileme çalışması
Edirnekapı Metrobüs durağında yenileme çalışması
Edirnekapı Metrobüs durağında yenileme çalışması

Söğütlüçeşme, Edirnekapı, Metrobüs, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Edirnekapı Metrobüs durağında yenileme çalışması - Son Dakika

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