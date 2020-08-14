Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'nda yeni üst geçit çalışması başladı - Son Dakika

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'nda yolcu yoğunluğunu azaltmak ve engelli erişimini sağlamak amacıyla yeni üst geçit çalışması başladı. Çalışmalar kapsamında gece yarısından sabah 06.00'ya kadar D-100 Karayolu, Edirnekapı Metrobüs durağı mevkii tek yönlü olarak kapatılacak. Araç geçişleri ise daha önceden belirlenen alternatif yollardan yapılacak.

İBB, Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'ndaki yoğunluğu azaltmak ve engelli erişimini sağlamak amacıyla yeni üst geçit çalışmasına başladı. Çalışmalar kapsamında gece yarısından sabah 06.00'ya kadar D-100 Karayolu Edirnekapı Metrobüs durağı mevkii tek yönlü olarak kapatıldı. Araç geçişleri ise alternatif olarak belirlenen Beylerbeyi Caddesi ve Savaklar Caddesi üzerinden Haliç Köprüsüne bağlanarak sağlandı.