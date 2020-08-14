EDİRNEKAPI METROBÜS İSTASYONU'NDA YENİ ÜST GEÇİT ÇALIŞMASI BAŞLADI - Son Dakika

EDİRNEKAPI METROBÜS İSTASYONU'NDA YENİ ÜST GEÇİT ÇALIŞMASI BAŞLADI

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'nda yolcu yoğunluğunu azaltmak ve engelli erişimini sağlamak amacıyla yeni üst geçit çalışması başladı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'nda yolcu yoğunluğunu azaltmak ve engelli erişimini sağlamak amacıyla yeni üst geçit çalışması başladı. Çalışmalar kapsamında gece yarısından sabah 06.00'ya kadar D-100 Karayolu, Edirnekapı Metrobüs durağı mevkii tek yönlü olarak kapatılacak. Araç geçişleri ise daha önceden belirlenen alternatif yollardan yapılacak.

İBB, Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'ndaki yoğunluğu azaltmak ve engelli erişimini sağlamak amacıyla yeni üst geçit çalışmasına başladı. Çalışmalar kapsamında gece yarısından sabah 06.00'ya kadar D-100 Karayolu Edirnekapı Metrobüs durağı mevkii tek yönlü olarak kapatıldı. Araç geçişleri ise alternatif olarak belirlenen Beylerbeyi Caddesi ve Savaklar Caddesi üzerinden Haliç Köprüsüne bağlanarak sağlandı.

Ayrıca, yolcu yoğunluğun azaltılması ve üst geçidin engelli kullanımına uygun hale getirilmesi için yapılan çalışmalar, 16 Ağustos 2020 tarihinde 01.00 ile 09.00 saatleri arasında da yapılacak. Çalışmanın devamında ise aynı saatlerde D-100 Karayolu Edirnekapı Metrobüs durağı mevkii Avcılar istikameti trafiğe kapatılacak ve trafik akışı Edirnekapı-Rami yol ayrımından, devamında ise İlk Bağlantı Yolu-Beylerbeyi üzerinden sağlanacak.

EDİRNEKAPI METROBÜS İSTASYONU'NDA YENİ ÜST GEÇİT ÇALIŞMASI BAŞLADI

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 02:58

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNEKAPI METROBÜS İSTASYONU'NDA YENİ ÜST GEÇİT ÇALIŞMASI BAŞLADI - Son Dakika
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