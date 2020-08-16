Edirnekapı Metrobüs İstasyonu yeni üst geçit çalışmasının 2.etabı başladı - Son Dakika

Edirnekapı Metrobüs İstasyonu yeni üst geçit çalışmasının 2.etabı başladı

Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'nda yeni üst geçit çalışmasının 2'inci etabı başladı.

Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'nda yeni üst geçit çalışmasının 2'inci etabı başladı. D-100 Karayolu çalışma nedeniyle gece boyunca trafiğe kapatılırken, güzergah üzerinde yoğun trafik sıkışıklığı yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'ndaki yeni yaya üst geçidi çalışmasının 2'inci etabı başladı. Çalışma nedeniyle saat 01: 00 itibariyle kapatılan D-100 Karayolu'nda yoğun trafik sıkışıklığı yaşandı. Saat 01: 00-09: 00 saatleri arasında çalışmanın tamamlanması için kapatılan D-100 Karayolu Edirne istikametine alternatif olarak Edirnekapı-Rami yol ayrımından, devamında ise İlk Bağlantı Yolu-Beylerbeyi üzerinden trafik akışının sağlanacağı belirtildi. (Muhammet Emin Arslan/İHA)

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 09:12

Kaynak: İHA

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