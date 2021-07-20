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EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE BAYRAM ZİYARETLERİ - Son Dakika

EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE BAYRAM ZİYARETLERİ

20.07.2021 11:53
EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE BAYRAM ZİYARETLERİ, System.String[]

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ne gelen, şehit yakınları kabirleri ziyaret etti.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ne gelen, şehit yakınları kabirleri ziyaret etti. Bir şehit annesinin mezar başında ağladığı, mezar taşını okşayarak sevdiği, başka bir şehit kardeşinin ise bebeğinin ayakkabısını mezarlığa gösterdi.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde şehit yakınları sabah erken saatlerden itibaren Edirnekapı Şehitliği'ne gelmeye başladı. Mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okundu, kabirlerin bakımı yapıldı ve mezar taşları yıkandı. Bir şehit annesinin mezar başında ağladığı, mezar taşını okşayarak sevdiği ve başka bir şehit kardeşinin bebeğinin ayakkabısını mezarlığa gösterdiği duygu dolu anlar yaşandı.

Görüntü dökümü

---------------------------Edirnekapı Polis Şehitliği'nden görüntü-Şehitlikten görüntü-Mezar taşlarından görüntü-Mezar taşlarına su dökülmesi-Mezarlara çiçek bırakılması-Şehit annesinin mezar başında ağlaması ve mezar taşını okşaması-Mezar başında Kur'an-ı Kerim okunması-Şehitliğe getirilen bebek

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Kurban Bayramı, Edirnekapı, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE BAYRAM ZİYARETLERİ - Son Dakika


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