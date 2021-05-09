EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE BURUK ANNELER GÜNÜ - Son Dakika

, Anneler Günü'nde şehit anneleri, Edirnekapı Şehitliği'nde duygusal anlar yaşadı

Şehit anneleri, Anneler Günü'nde Edirnekapı Şehitliği'ndeki çocuklarının kabirlerini ziyaret etti. Sabah erken saatlerden itibaren şehitliğe gelen anneler, dua edip, Kuran-ı Kerim okudu.

OĞLUM ASKERİNİ KURTARIRKEN ŞEHİT OLUYOR

Şehit annesi Emine Yavuz, "Anneler gününün yanı sıra oğlumun doğum günü bugün. Oğlum anneler gününün en büyük hediyesi. Çok gururluyum. Çok hayırlı bir evladım varmış. Oğlum askerini kurtarırken şehit oldu Şırnak'ta çatışmada. Bir askeri yaralanıyor; 'Babasına söz verdim onu kurtaracağım' demiş. Diğer askerler, 'Komutanım çıkma seni de vururlar' diyor ama oğlum gidip, askerini alıyor. Kucağında taşırken bir hain bomba atıyor. Üç askeriyle beraber şehit oluyor. Oğlum şehit olduğu için çok gurur duyuyorum. Öbür dünyada oğlum beni bekliyor. Nereye bakarsam onu görüyorum" dedi.