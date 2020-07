Edirnekapı Şehitliği'nde buruk bayram arifesi - Son Dakika

Şehit aileleri ve yakınları Kurban Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabirleri ziyaret etti.

Sabah erken saatlerde Edirnekapı Şehitliği'ne gelen şehit aileleri ve yakınları kabirlerin başında Kuran-ı Kerim okudu ve dualar etti. Kimi aileler şehit düşen evlatlarının mezar taşındaki fotoğrafını öperken kimileri ise mezarların bakımını yaparak çiçekleri suladı. Hüznün hakim olduğu kabristanda şehit yakınları kucaklaşarak birbirlerine destek oldu.

"Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin"

1995 yılında şehit düşen evladını ziyarete gelen Yunus Tursun, "Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Allah kimseye acı vermesin. Kurbandan sonra da geliyoruz. Şehitlerimizi ziyaret ediyoruz" dedi.

Her hafta şehit kardeşini ziyarete geldiğini söyleyen abla Emel Güngör, "Tarihi yok bu acının. Yenilerini gördükçe her gün daha çok üzülüyoruz. Biz bayramları da beklemiyoruz. Elimizden geldiğince her hafta gelmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Bir başka şehit yakını Semiha Sağır, "Anlatmayla çözemezsin bu duyguları. Bayram arifesi gelirim. Yarın bayram yine geleceğim. Bayramlarda, kandillerde, Cuma günleri ziyaretine geliyorum. 25 senedir gelip gidiyorum. Dua edip gidiyorum. O bana edecekken ben ona ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL