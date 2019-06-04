Son Dakika Haberleri: Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü bayram
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Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü bayram

1 saat önce

ŞEHİT yakınları Ramazan bayramının ilk günü Edirnekapı şehitliğine akın etti.

Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü bayram, System.String[]
ŞEHİT yakınları Ramazan bayramının ilk günü Edirnekapı şehitliğine akın etti.
Aileler mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti, mezar taşlarını yıkadı. Bir şehit ailesi, evlatlarının mezar taşının başına cam kase içerisinde bayram şekeri bıraktı.


 

SÜREKLİ ŞEHİTLİKTEYİM...
2016 yılında Vezneciler'de şehit olan Şehit Polis Gökhan Topçu'nun annesi Fadime Topçu, içinin buruk olduğunu belirterek, "Bugün bayram, içim buruk ama gurur duyuyorum. Oğlum şehit, acılıyız ama çok gururluyuz. Şehit anasıyım ben, oğlumu ziyarete geldim. Sürekli geliyorum, hatta haftada 3-4 gün ziyaret etmeye çalışıyorum. Oğlumla zaman geçiriyorum, onunla konuşuyorum. Çok acı ama çok gururluyum" dedi.


 

OĞLUMLA GEÇMİŞ GÜNLERİMİZİ YAD EDİYORUM
Bingöl Havaalanı yolunda şehit olan Hasan Koçer'in babası Hamza Koçer ise, şehitliğe gelerek oğluyla dertleştiğini belirtti. Hamza Koçer, "Oğlumla birlikte burada eski günleri yad ediyorum. Çok zor ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Çok şükür ki evladım bir vatan haini değil, şehitlik mertebesinde rabbim herkese böyle bir konum nasip etsin. Dayanması çok zor, Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın" diye konuştu.     


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:46 Kaynak: DHA
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