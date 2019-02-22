Son Dakika Haberleri: Edirnekapı Şehitliği'nde İtfaiyeciler Anıldı

Edirnekapı Şehitliği'nde İtfaiyeciler Anıldı

1 saat önce

İstanbul'da 1997 yılında Tuzla'da gemi yangınında hayatını kaybeden itfaiyeciler anıldı.

Edirnekapı Şehitliği'nde İtfaiyeciler Anıldı, System.String[]
İstanbul'da 1997 yılında Tuzla'da gemi yangınında hayatını kaybeden itfaiyeciler anıldı.

İtfaiye Mensupları Yardımlaşma Derneği tarafından Edirnekapı İtfaiye Şehitliği'ndeki anma töreninde, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Öte yandan Fatih'teki İtfaiye Şehitleri Camisi'nde de mevlit okutuldu.

Etkinliğe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, Mezarlıklar Daire Başkanı Adem Avcı, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, İtfaiye Mensupları Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Osman Aygün ve çok sayıda itfaiyeci katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:22 Kaynak: AA

İstanbul, Tuzla, İtfaiye, Güncel
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