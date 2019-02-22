Edirnekapı Şehitliği'nde İtfaiyeciler Anıldı

İstanbul'da 1997 yılında Tuzla'da gemi yangınında hayatını kaybeden itfaiyeciler anıldı.

İstanbul'da 1997 yılında Tuzla'da gemi yangınında hayatını kaybeden itfaiyeciler anıldı.



İtfaiye Mensupları Yardımlaşma Derneği tarafından Edirnekapı İtfaiye Şehitliği'ndeki anma töreninde, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.



Öte yandan Fatih'teki İtfaiye Şehitleri Camisi'nde de mevlit okutuldu.



Etkinliğe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, Mezarlıklar Daire Başkanı Adem Avcı, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, İtfaiye Mensupları Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Osman Aygün ve çok sayıda itfaiyeci katıldı.

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