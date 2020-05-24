Edirnekapı Şehitliği'nde kabir ziyareti - Son Dakika

Edirnekapı Şehitliği'ne gelen s¸ehit aileleri, Ramazan Bayramı nedeniyle kabir ziyaretinde bulundu.

Yeni tip koronaviru¨s (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sokagˆa c¸ıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti ic¸in muaf tutulan s¸ehit yakınları Edirnekapı Şehitliğine geldi. Kabir ziyaretinde bulunan aileler, Kuran-ı Kerim okuyup dua etti.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 1994 yılında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan piyade onbaşı İbrahim Çay'ın yakınları kabir ziyaretinde bulundu. Şehidin babası Şaban Çay, sokağa çıkma kısıtlamasında kendilerine tanınan olanak nedeniyle devlet büyüklerine teşekkür etti.

1995 yılında Tunceli'de şehit olan Topçu Çavuş Yalçın Tursun'un babası Ömer Tursun ise, bugün kabir ziyaretinde bulunmalarından dolayı hem sevinçli hem de içinin buruk olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı görevliler, şehit ailelerine karanfil dağıtıp, yiyecek ve içecek ikramında bulundu.