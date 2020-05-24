Edirnekapı Şehitliği'nde kabir ziyareti - Son Dakika

Ramazan Bayramı dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'ne gelen aileler, şehit yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Yeni tip koronaviru¨s (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sokagˆa c¸ıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti ic¸in muaf tutulan s¸ehit yakınları, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Edirnekapı Şehitliğine geldi.

Kabir ziyaretinde bulunan aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 1994'te teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Piyade Onbaşı İbrahim Çay'ın babası Şaban Çay, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaları nedeniyle devlet büyüklerine teşekkür etti.



Tunceli'de 1995'te şehit olan Topçu Çavuş Yalçın Tursun'un babası Ömer Tursun ise kabir ziyaretinde bulunabildikleri için hem sevinçli hem de buruk olduğunu söyledi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de şehit ailelerine karanfil dağıtıp, yiyecek ve içecek ikramında bulundu.