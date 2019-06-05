Edirnekapı Şehitliği'ne ziyaretler
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Şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de Edirnekapı Şehitliği'ndeki yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek, dualar okudu.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:30 Kaynak: AA
Şehit aileleri, Ramazan Bayramı
'nın ikinci gününde de Edirnekapı Şehitliği'ndeki yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek, dualar okudu. Sabah
erken saatlerden itibaren şehitliğe gelmeye başlayan vatandaşlar, mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.
Şehitlikteki hoparlörlerden Kur'an-ı Kerim okunurken İBB
Beyaz Masa Mobil İletişim Noktasında ise şehit yakınları için yiyecek ve içecek ikramı yapıldı.
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