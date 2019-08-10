Son Dakika Haberleri: Edirnekapı Şehitliği ziyaretçi akınına uğradı / Ek bilgilerle
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Edirnekapı Şehitliği ziyaretçi akınına uğradı / Ek bilgilerle

1 saat önce

ŞEHİT Aileleri ve yakınları Kurban Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti.

Edirnekapı Şehitliği ziyaretçi akınına uğradı / Ek bilgilerle, System.String[]
ŞEHİT Aileleri ve yakınları Kurban Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Hüzün ve gözyaşının hakim olduğu Edirnekapı Şehitliği'nde, şehitler için dualar edildi. Edirnekapı Şehitliği'ne gelen şehit aileleri ve yakınları, arife gününden geldikleri şehitlikte önce mezarları temizledi. Şehit yakını ve aileler, mezarların bakımlarını yaptı, çiçekleri suladı, Kuranı kerim okudu. Şehit aileleri ve yakınları bayram öncesi bir arife gününü daha buruk geçirmenin üzüntüsünü yaşadı.

"HER BAYRAMDA BİR BURUKLUK OLUYOR"
1993 yılında Hakkari Çukurca'da şehit olan Piyade Başçavuş İbrahim Yıldızlı'nın abisi Necdet Yıldızlı, "Buraya geldiğimizde hüzünleniyoruz. Bir canımız yatıyor burada. Kolay değil bu ama Rabbimiz bize böyle emrediyor. Vatanımız, bayrağımız, dinimiz için. Kardeşimizde bu düşünceyle Hakkari Çukurca'da şehit oldu. Allah burada yatan bütün şehitlere gani gani rahmet eylesin. Onlar şehit oldukları için biz bu vatanda rahatça gezebiliyoruz. Şehitlerimize saygıyı elden bırakmamamız lazım. Her bayramda bir burukluk oluyor. Herkes gülerken biz burada hüzünleniyoruz . Vatanımız sağ olsun" dedi.

"GÜNEYDOĞU DA ASKERLERİMDİ"
Siirt Pervari'de 1993 yılında şehit olan Mevlüt Akçay ve Elvan Mert'in kabirlerini ziyarete gelen komutanları emekli astsubay Şükrü Kantar, "Hem gururluyuz hem hüzünlüyüz. Burada iki tane oğlum yatıyor. Bunlar Güneydoğuda kendi askerlerimdi. Komutanlarıydım. Tesadüfen burada olduklarını öğrendik. Her bayram fırsat buldukça ziyaret ediyorum. Aileden biri bu ikisi de. Pervari Okçular Karakolu'nda şehit oldular. Beraberdik. Bir gece çatışmada şehit oldular. Bahçelievler'de oturuyorum. Her fırsatta geliyoruz" dedi.


Kurban Bayramı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:00 Kaynak: DHA
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