Edirneli Ayakkabıcı: "Vatandaş İkinci El Ayakkabıyı Bile Alamıyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Edirneli Ayakkabıcı: "Vatandaş İkinci El Ayakkabıyı Bile Alamıyor"

04.06.2022 16:17

Edirne’nin Havsa ilçesinde ikinci el ayakkabı satan esnaf, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’a “Vatandaş, ikinci el ayakkabı bile alamıyor” dedi. Tanal, “Ekonomik çöküşün göstergesi” karşılığını verdi.

Edirne'nin Havsa ilçesinde ikinci el ayakkabı satan esnaf, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'a "Vatandaş, ikinci el ayakkabı bile alamıyor" dedi. Tanal, "Ekonomik çöküşün göstergesi" karşılığını verdi.

CHP'li milletvekilleri Mahmut Tanal ve Okan Gaytancıoğlu, Edirne'de çarşı esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Tanal ve Gaytancıoğlu'na CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ve CHP Havsa İlçe Başkanı Hüseyin Özden eşlik etti.

Havsa ilçesindeki bir çarşıda tezgah açarak ikinci el ayakkabı satan bir esnaf, alıcı bulamadığını söyledi. Tanal, "Zam gelecek, zam gelecek" diye türkü söylerken satışları sordu. Esnaf, satışların düştüğünü belirtti.

Tezgahta satışta olan bir ayakkabıyı eline alan Gaytancıoğlu, "Piyasada bu ayakkabı şu anda 400 TL'ye yakındır" diyerek, esnafa kaç liraya sattığını sordu. Esnafın "80 TL" yanıtı üzerine Gaytancıoğlu, "Bunu bile alamıyor vatandaş" diye konuştu.

Esnaf, "Vatandaş ikinci el ayakkabıyı bile alamıyor" dedi. Tanal, "O duruma düştü yani. Ekonomik çöküşün göstergesidir bu" diye karşılık verdi.

Edirneli Ayakkabıcı: Vatandaş İkinci El Ayakkabıyı Bile Alamıyor
Edirneli Ayakkabıcı: Vatandaş İkinci El Ayakkabıyı Bile Alamıyor
Edirneli Ayakkabıcı: Vatandaş İkinci El Ayakkabıyı Bile Alamıyor
Edirneli Ayakkabıcı: Vatandaş İkinci El Ayakkabıyı Bile Alamıyor

YORUMLAR
500
Odunpazarı Vadişehir'de Esnaf Yüklü Faturalara Tepkili Odunpazarı Vadişehir'de Esnaf Yüklü Faturalara Tepkili
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Hisarcık, Havsa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirneli Ayakkabıcı: 'Vatandaş İkinci El Ayakkabıyı Bile Alamıyor' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
16:17 MHP lideri Devlet Bahçeli, Kavak ile Kabak hikayesi üzerinden İYİ Parti'ye yüklendi
16:09 Fenerbahçe taraftarını üzecek haber! Kombinelere yüzde yüzün üzerinde zam gelecek
15:46 Yasak Elma'da beklenmedik ayrılık! Şevval Sam'ın diziden ayrılacağı iddia edildi
15:40 Fenerbahçe'den ayrılan teknik adam İsmail Kartal, kendisi için hazırlanan videoyu izlerken gözleri doldu
15:36 Kartal, tek hamlede yakaladığı kediyi pençeleriyle boğdu
15:33 Başkan Ali Koç ve yönetimi, 2021 yılı mali faaliyetleri için ibra edildi
15:11 Ali Koç kürsüde sinirlerine hakim olamadı: Kulübün, bana şu kadar borcu var' dersem, beni ihraç edin
15:01 Geziciler için "Bunlar çürük, bunlar sürtük" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini yineledi
14:46 Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Hamileyken eşiyle birlikte olan kadın, yeniden hamile kaldı
14:42 Shakira, ihaneti affetmedi, 12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile yollarını ayırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 16:25:09. #1.13#
SON DAKİKA: Edirneli Ayakkabıcı: "Vatandaş İkinci El Ayakkabıyı Bile Alamıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement