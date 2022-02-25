Edirneli baba, Ukrayna'daki kızı ve eşinin dönmesini bekliyor - Son Dakika
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Edirneli baba, Ukrayna'daki kızı ve eşinin dönmesini bekliyor

25.02.2022 11:58
Edirneli baba, Ukrayna'daki kızı ve eşinin dönmesini bekliyor

Edirne'de yaşayan Kutsal Bora, ziyaret için gittiği ülkesinden Rusya'nın askeri müdahalesi nedeniyle dönemeyen Ukraynalı eşi ile kızını bekliyor.

Edirne'de yaşayan Kutsal Bora, ziyaret için gittiği ülkesinden Rusya'nın askeri müdahalesi nedeniyle dönemeyen Ukraynalı eşi ile kızını bekliyor.

Geçen haftalarda 1,5 yaşındaki kızı ile ailesini görmek için Ukrayna'ya giden Snizhana Bora, dönüş için 24 Şubat'a uçak bileti aldı. Ancak Rusya'nın ülkeye askeri müdahalesi nedeniyle uçuşların iptal edilmesi üzerine Bora ve kızı, Türkiye'ye dönemedi.

Kiev yakınlarında bulunan Hmelnitzki şehrindeki eşi ve kızı mahsur kalan Kutsal Bora, bir an önce ailesine kavuşmayı istiyor.

"Büyükelçilik her türlü yardımın yapacağını belirtti"

Bora, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızı ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu, zaman zaman kesintiler olmasına rağmen onlarla telefonda görüştüğünü söyledi.

Saldırının ilk saatlerinde ailesine ulaşamadığını anlatan Bora, "İlk başlarda kaygı ve üzüntü içindeydim. Ukrayna'da 30 bine yakın Türk var. Büyükelçiliğimize yoğunluk nedeniyle ulaşmada sorunlar yaşadık. İlerleyen saatlerde Büyükelçilik temsilcileri benimle ve eşimle iletişime geçti. Tahliye durumunda gerekli tüm yardımın yapılacağını belirttiler." dedi.

Bora, eşinin bulunduğu kentin havalimanının bombalandığını ve kayınpederi ile kayınvalidesinin ordunun hizmetine girdiğini belirtti.

Eşinin 1,5 yaşındaki kızıyla evde yalnız beklediğini dile getiren Bora, şunları kaydetti:

"Ukrayna'daki tüm Türklerin oluşturulacak tahliye planıyla bir an önce yuvalarına dönmelerini istiyorum. Marketlerde gıda sıkıntısı yaşanıyormuş, ekmek dahi bulmak zor. Bankamatiklerde para yok. İletişim de ara ara kopuyor. Ailemi yaklaşık 2,5 aydır görmüyorum. Onları çok özledim, bir an önce onlara kavuşmak ve sarılmak istiyorum. Şu an saniye sorar durumdayız. Dün akşam eşimin tam olarak bulunduğu adresi, kimlik bilgilerini Dışişleri Bakanlığımızın iletişim hatlarına gönderdim. Umarım ben ve tüm Türkler ailelerine kavuşur, tek dileğim şu an için bu."

Bora, Ukrayna'da yaşananların bir an önce son bulmasını temenni etti.

"Türkiye'ye teşekkür ederim"

Bora, eşi ve kızıyla da telefonda görüntülü görüştü.

Görüşmede Snizhana Bora, en kısa sürede Türkiye'ye dönmek istediğini belirterek, "Dışişleri Bakanlığımız bana ulaştı. En yakın zamanda tahliye planıyla çıkarılacağımızı söylediler. Türkiye'ye, devletimize bunun için teşekkür ederim." dedi.

Snizhana Bora, Türklerin Ukrayna'nın yanında olmasını ve Rusya'yı protesto etmesini istedi.

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Kaynak: AA

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