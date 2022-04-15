Edirneli başarılı güreşçi, mahallesinde davul zurnayla karşılandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Edirneli güreşçi Aydın Can Gümüşdağ, yaşadığı mahallede davul zurnayla karşılandı.

Edirne Şahi Spor Kulübü güreşçisi Gümüşdağ, 13 Yaş Altı Erkekler Serbest-Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonasında 41 kiloda Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

Şampiyonada sakatlık geçirmesine rağmen mücadeleyi bırakmayan ve bronz madalya kazanan Gümüşdağ, yaşadığı mahallede omuzlara alındı ailesi ve komşuları sevgi gösterisinde bulundu.

Davul zurna eşliğinde eğlenen mahalleli, başarıyla kendilerini gururlandıran güreşçiyi tebrik etti.

Şahi Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Behlül Semerci, AA muhabirine sporcularının başarılarıyla mutlu olduklarını söyledi.

Başarılı güreşçiye güzel bir karşılama yaptıklarını dile getiren Semerci, "Kulüp olarak çok gururluyuz. Edirne'mize başarılar katmayı hedefliyoruz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. Güreşçimiz mahallesi için de gurur kaynağı oldu. Ailesi ve sevdikleri tarafından güzel şekilde karşılandı. İnşallah mahallesindeki arkadaşlarına da örnek olur." şeklinde konuştu.

Güreşçi Gümüşdağ ise hem minder hem de yağlı güreşte iddialı olduğunu ifade etti.

Bronz madalya aldığı için mutlu olduğunu belirten Gümüşdağ, "Şimdi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için çalışmalara başlayacağız. Güreşi olan abim Bayram Gümüşdağ ile Kırkpınar'da hedefimiz birinci olmak. Güzel karşılama için çok teşekkür ederim." dedi.

Oğluyla gurur duyduğunu ifade eden Aydın Gümüşdağ da iki oğlunun da güreşte başarılar elde ettiğini ve büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.