Edirneli Besici: "Eskiden Koyunları Sattığımızda Tarla Alıyorduk" - Son Dakika
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Edirneli Besici: "Eskiden Koyunları Sattığımızda Tarla Alıyorduk"

12.10.2022 17:47

Edirne’nin köylerindeki küçükbaş hayvan üreticileri sıkıntılarını CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu’na anlattı. Küçükbaş hayvan üreticileri, yem girdilerinin pahalı olduğunu, sattıkları kuzuların para etmediğinden dert yandı. Besici İbrahim Develi, “Eskiden koyunları sattığımızda tarla alıyorduk. 4 koyun bir dönüm tarla alıyordu. Bir koyun bir reşat altını ediyordu. Babam beni evlendirirken 1990 yılında 30 koyun sattı, bana 30 tane altın yaptı” dedi.

Edirne'nin köylerindeki küçükbaş hayvan üreticileri sıkıntılarını CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'na anlattı. Küçükbaş hayvan üreticileri, yem girdilerinin pahalı olduğunu, sattıkları kuzuların para etmediğinden dert yandı. Besici İbrahim Develi, "Eskiden koyunları sattığımızda tarla alıyorduk. 4 koyun bir dönüm tarla alıyordu. Bir koyun bir reşat altını ediyordu. Babam beni evlendirirken 1990 yılında 30 koyun sattı, bana 30 tane altın yaptı" dedi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne'nin köylerinde küçükbaş hayvan üreticisi ile 9 Ekim'de bir araya geldi. Üreticinin sorunlarını dinleyen Gaytancıoğlu, bir ay önce kuzu baskülün fiyatının 45 lira olduğunu, kuzuların üreticiden alınıp baskülü 110 liradan Katar'a satıldığını ileri sürdü.

"BU İŞİ BIRAKMA NOKTASINA GELDİK"

Besici İbrahim Develi, eskiye oranla kuzu satarak alım güçlerinin düştüğü dile getirerek şunları söyledi:

"Eskiden koyunları sattığımızda tarla alıyorduk. 4 koyun bir dönüm tarla alıyordu. Bir koyun bir reşat altını ediyordu. Babam beni evlendirirken 1990 yılında 30 koyun sattı, bana 30 tane altın yaptı. Köylerde altın takma geleneği hala devam eder. Şu an 4 kuzu satıyoruz, bir tane reşat altın alabiliyoruz. Bundan 2 yıl önce biz bir kuzu sattığımız zaman 800 kilogram yem alabiliyorduk. Şimdi bir ton yem almamız için 4 adet kuzu satmamız lazım. Biz Tarım Bakanlığı'na seslenmek istiyoruz; sesimizi, feryadımızı duyun. Bizler bu sektörün son temsilcileriyiz. Bizleri çok kırdınız. Lütfen meselelerimize eğiliniz. Kazanmayınca, kazan kaynamıyor. Bu işi bırakma noktasına geldik."

Bir diğer küçükbaş üreticisi Necati Uçar da saman fiyatlarının arttığını dile getirerek, "4 çuval buğday dolduracaksın. Buradan bir kuzu alıp gideceksin. Bütün kazancımızı buraya gömdük. Bir saman olmuş 50 lira. Bin 500 lira kuzu. 50 lira saman. 30 saman getireceksin benim kuzuyu alıp gideceksin. Ne güzel iş" dedi.

"HAYVANLAR DA BİZ DE MAĞDUR OLDUK"

Üretici Volkan Vardar, kuzularına pahalılıktan kaliteli yem veremediğini dile getirerek şunları söyledi:

"Yem fiyatları habire yukarıya doğru çıkıyor. Kuzu baskül aşağıya doğru. Ama kasaptaki yukarıya doğru. Şu an bundan kötüsü yok yani. Kışın 50 liraya ben kuzu satmıştım. Şu an 40 lira. En ucuz yemin çuvalı 320 lira, 340 liraya dayanan var. Kaliteli yemden vazgeçtik. Kuzunun karnını doyurmaya bakıyoruz. Hayvanlar da biz de mağdur olduk. Gönül ister ki hep iyisini beslemek. Ama biz elimizdeki yemle üretmeye çalışıyoruz, nereye kadar? Depoya koyduğum buğdayları satsaydım, daha karlıydım. 40 ton buğday bugün kaç para yapar, hesaplayın. Kuzular 40 ton buğday alamayacak. Biz çalışırken batıyoruz, resmen. Buna yetkililerden çare istiyoruz."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Okan Gaytancıoğlu, Milletvekili, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirneli Besici: 'Eskiden Koyunları Sattığımızda Tarla Alıyorduk' - Son Dakika

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