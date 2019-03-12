Edirneli Bilek Güreşi Sporcusunun Milli Başarısı

Edirne Kültür, Sanat ve Doğa Sporları Kulübü bilek güreşi sporcusu Reyhan Yıldız, Türk Milli Takımı'na girme hakkı kazandı.

Edirne Kültür, Sanat ve Doğa Sporları Kulübü bilek güreşi sporcusu Reyhan Yıldız, Türk Milli Takımı'na girme hakkı kazandı.



Milli sporcu Yıldız, Antalya'da düzenlenen 2019 Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 60 kilogram sağ ve sol kolda Türkiye ikincisi oldu. Yıldız, elde ettiği başarıyla milli takıma seçilerek Yunanistan'dan gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.



Edirne Kültür, Sanat ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Özkan Arsu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takıma seçilen bilek güreşi sporcusu Yıldız'ın çalışmalarının karşılığını aldığını söyledi.



Yıldız'ın elde ettiği başarının kendilerini gururlandırdığını belirten Arsu, "Sporcumuz, şampiyonada rakiplerini bir bir yenerek Türkiye ikinciliğine uzandı. Bu başarısıyla milli takıma seçildi. Yunanistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Şampiyona için çalışmalarına hemen başladı ve yoğun şekilde antrenmanlarını sürdürüyor. Kulüp olarak her zaman sporcumuzun destekçisi olacağız. Kendisini elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



Arsu, şampiyonada, kulüp sporcusu Eren Aktüylü'nün 56 kilogram sağ ve sol kolda 4. olduğunu kaydetti.

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