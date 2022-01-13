Çiftçiye 'altın' değerinde kar yağışı - Son Dakika

Çiftçiye 'altın' değerinde kar yağışı

EDİRNE Kar yağışı, kuraklık sebebiyle kara kara düşünen bölge çiftçisini sevindirdi. Edirneli çiftçi, toprağın karla kaplanmasıyla adeta bayram sevinci yaşadı.

Edirne'nin Bulgaristan'a sınır köylerinde biraz daha fazla etkili olan kar yağışı en çok bölge çiftçisini sevindirdi. Kuraklık sebebiyle kara kara düşünen bölge çiftçisi, kar yağışının tarlaların üzerini kapladığını görünce bayram sevinci yaşadıklarını belirterek, ekili olan üründe verim artışı beklediklerini söyledi.

"Kar antibiyotik gibidir"

Kemal köyünden Selim Demirci de, "Kar yağışı bir antibiyotik iğne gibidir yeryüzünde. Az da olsa insanlarımızı mutlu etmiştir. Kar yağmura benzemez, toprağın kılcal damarlarına kadar işler, yağmur gibi kaygan değildir" ifadelerini kullandı.

Edirne'nin Kemal köyünde yaşayan çiftçi, kar yağışını görünce çok mutlu olduklarını ifade etti. Çiftçi Şenol Reva, "Karda azot olduğunu söylediler. Dönümüne atılan 5 kilo gübre miktarını dana da düşürecek. Kar yağı verim açısından daha da etkili oluyor" dedi.

Üretici Mesut Süzer ise, senelerdir kuraklık yaşandığını hatırlatarak, "Bar yağışı biri sevindirdi. Kar yağdığında kuraklık da olmaz. Kar yağışı görmemizle herkes mutlu" diye konuştu.