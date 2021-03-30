EDİRNE Edirneli ciğerciler yüzde 50 kapasite ile iş yerlerini açtı - Son Dakika

EDİRNE Edirneli ciğerciler yüzde 50 kapasite ile iş yerlerini açtı

30.03.2021 14:45

Edirneli ciğerciler yüzde 50 kapasite ile iş yerlerini açtıCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, iş yerlerinin yüzde 50 kapasiteyle açılacağını açıklamasının ardından Edirne'de ciğerciler işyerleri açarak müşterilerini ağırladı.

Edirneli ciğerciler yüzde 50 kapasite ile iş yerlerini açtı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, iş yerlerinin yüzde 50 kapasiteyle açılacağını açıklamasının ardından Edirne'de ciğerciler işyerleri açarak müşterilerini ağırladı.

Edirne Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, Tam 4 aydan bu yana iş yerlerimiz kapalıydı, tabi paket servisi yapan arkadaşlarımız açıktı. İşimizi özlemiştik, şimdi artık bugünden itibaren yeni bir düzene geçtik, oturarak müşterilerimize hizmet vermeye başladık dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün, ülke genelinde tüm illerde lokanta ve kafelerin yüzde 50 kapasite ile açılacağını duyurmasının ardından Edirne'nin meşhur tava ciğercileri bu sabah, ciğer tavalarını ısıtıp müşterilerini iş yerlerinde ağırlamaya başladı. Kentin adıyla anılan meşhur tava ciğerini özleyenler soluğu ciğerci işletmelerinde aldı.

'ÖZLEDİĞİMİZ TABLO'

Edirne Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, iş yerlerinin açmanın mutluğunu yaşadıklarını söyledi. İş yerlerinin açılmasıyla birlikte müşterilerini ağırlamaya başladıklarını ve bunun özlenen tablo olduğunu belirten, Dinar, Tam 4 aydan bu yana iş yerlerimiz kapalıydı, tabi paket servisi yapan arkadaşlarımız açıktı. İşimizi özlemiştik, şimdi artık bugünden itibaren yeni bir düzene geçtik, oturarak müşterilerimize hizmet vermeye başladık, özlediğimiz bir tablo. Biz bunun devam etmesini istiyoruz, mübarek ramazan ayında tedbirlerin daha çok sıkılaştırılması, vatandaşlarımızın maske, hijyen kurallarına tamamen uyarak, bayramda bütün mekanlarımızın tamamının açılmasını istiyoruz ve biz esnaflar olarak inşallah 2 bayramı bir arada kutlarız dedi.

İşyerlerinin açılmasının sevindirici olduğunu söyleyen ciğerci Kemal İmrak, Şu an beklediğimiz an geldi gibi görünüyor, bunun sevincini yaşıyoruz. İş yerlerimizin açılması sevindirici, vatandaşların maskeye, mesafeye birbirlerine saygı göstererek bu virüsü başımızdan bir an önce defederiz diye düşünüyorum. İnşallah Ramazan ayında açık kalırız, o özlediğimiz ciğerli iftarları yaşarız diye konuştu.

'ÇOK ÖZLEDİK, AÇILDIĞI GİBİ GELDİK'

Ciğer yemeyi çok özlediğini ve açıldığı gibi hemen yemeye geldiğini söyleyen, Ali Ceviz, Yaklaşık 1 senedir paket servisiyle ciğer yiyebildik, özlemişiz. Çok özledik açıldığı gibi hemen geldik. Paket olarak yediğimiz ile masada sıcak yemek farklı oluyor dedi. Ciğer yemeye gelen Mustafa Menzil de, Ciğeri özledik, sıcak sıcak yemek çok güzel, soğuduğu zaman bir şeye benzemiyor. Böyle lezzetli oluyor. Bir buçuk porsiyon söyledim, çok özledim şeklinde konuştu.

EDİRNE Edirneli ciğerciler yüzde 50 kapasite ile iş yerlerini açtı
EDİRNE Edirneli ciğerciler yüzde 50 kapasite ile iş yerlerini açtı
EDİRNE Edirneli ciğerciler yüzde 50 kapasite ile iş yerlerini açtı
EDİRNE Edirneli ciğerciler yüzde 50 kapasite ile iş yerlerini açtı
EDİRNE Edirneli ciğerciler yüzde 50 kapasite ile iş yerlerini açtı
EDİRNE Edirneli ciğerciler yüzde 50 kapasite ile iş yerlerini açtı
EDİRNE Edirneli ciğerciler yüzde 50 kapasite ile iş yerlerini açtı
EDİRNE Edirneli ciğerciler yüzde 50 kapasite ile iş yerlerini açtı
EDİRNE Edirneli ciğerciler yüzde 50 kapasite ile iş yerlerini açtı
EDİRNE Edirneli ciğerciler yüzde 50 kapasite ile iş yerlerini açtı
EDİRNE Edirneli ciğerciler yüzde 50 kapasite ile iş yerlerini açtı
EDİRNE Edirneli ciğerciler yüzde 50 kapasite ile iş yerlerini açtı
EDİRNE Edirneli ciğerciler yüzde 50 kapasite ile iş yerlerini açtı
EDİRNE Edirneli ciğerciler yüzde 50 kapasite ile iş yerlerini açtı
EDİRNE Edirneli ciğerciler yüzde 50 kapasite ile iş yerlerini açtı
EDİRNE Edirneli ciğerciler yüzde 50 kapasite ile iş yerlerini açtı
EDİRNE Edirneli ciğerciler yüzde 50 kapasite ile iş yerlerini açtı
EDİRNE Edirneli ciğerciler yüzde 50 kapasite ile iş yerlerini açtı
EDİRNE Edirneli ciğerciler yüzde 50 kapasite ile iş yerlerini açtı

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ramazan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE Edirneli ciğerciler yüzde 50 kapasite ile iş yerlerini açtı - Son Dakika


Son Dakika

Son dakika! Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması: Enflasyonun üzerinde tutmaya devam edeceğiz Son dakika! Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması: Enflasyonun üzerinde tutmaya devam edeceğiz Bir ülke ölen liderine sevgisini sunmak için stadyuma koştu! Yaşanan izdihamda 45 kişi hayatını kaybetti Bir ülke ölen liderine sevgisini sunmak için stadyuma koştu! Yaşanan izdihamda 45 kişi hayatını kaybetti Kılıçdaroğlu'ndan emeklileri mest edecek çıkış: İkramiyeleri 1500 lira yapın Kılıçdaroğlu'ndan emeklileri mest edecek çıkış: İkramiyeleri 1500 lira yapın Bakırköy Adalet Sarayı'nda intihar! 7. kattan atlayan adam hayatını kaybetti Bakırköy Adalet Sarayı'nda intihar! 7. kattan atlayan adam hayatını kaybetti Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü Terör örgütü PKK'nın Sincar'da iki Ezidi'ye uyguladığı işkence kamerada Terör örgütü PKK'nın Sincar'da iki Ezidi'ye uyguladığı işkence kamerada Bu kadarına da pes! 5 yıldızlı tatil köyündeki etkinliğe 1900 kişi katıldı, ne maske var ne de mesafe Bu kadarına da pes! 5 yıldızlı tatil köyündeki etkinliğe 1900 kişi katıldı, ne maske var ne de mesafe Mide bulandıran görüntü! Çıplak ayakla girdiği turşu tankında böyle dans etti Mide bulandıran görüntü! Çıplak ayakla girdiği turşu tankında böyle dans etti
Eski model Senem Kuyucuoğlu'nun kız arkadaşıyla öpüşme pozu ortaya çıktı Eski model Senem Kuyucuoğlu'nun kız arkadaşıyla öpüşme pozu ortaya çıktı         
14:58
"Adnan gelmezse soyunacağım" diyerek otelde çırılçıplak kalan kadın, 6 ay hapis cezası aldı         
14:41
Valbuena'ya kaset şantajı yapan Real Madrid'in yıldızı Benzema mahkemeye çıkıyor! Benzema hapse girebilir Valbuena'ya kaset şantajı yapan Real Madrid'in yıldızı Benzema mahkemeye çıkıyor! Benzema hapse girebilir         
14:38
Korona vücutta kalıcı hasar bırakıyor mu? Prof. Dr. Murat Aksoy yanıt verdi Korona vücutta kalıcı hasar bırakıyor mu? Prof. Dr. Murat Aksoy yanıt verdi         
14:05
Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber         
13:45
İlk ifadesinde İlk ifadesinde "Pudra şekeri çektim" diyen Kürşat Ayvatoğlu, videonun tamamı izletilince kokain içtiğini hatırladı         
13:31
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kaya Akarsu yaşamını yitirdi Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kaya Akarsu yaşamını yitirdi         
13:15
Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü         
12:40
İşte hem cumartesi hem de pazar günü kısıtlamaya dahil olacak 58 il İşte hem cumartesi hem de pazar günü kısıtlamaya dahil olacak 58 il         
12:26
Eltisiyle aynı adama kaçan Hamide Duman, Zeynep Ergül'e benzerliğiyle gündem oldu Eltisiyle aynı adama kaçan Hamide Duman, Zeynep Ergül'e benzerliğiyle gündem oldu         
12:15
Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi         
12:15
Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı         
12:07
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak         
11:55
Tarihi Uzunköprü'nün kaybolan ayakları gün yüzüne çıkarılacak Tarihi Uzunköprü'nün kaybolan ayakları gün yüzüne çıkarılacak         
11:11
84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor 84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor         
10:57
Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı         
10:39
Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 15:26:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: EDİRNE Edirneli ciğerciler yüzde 50 kapasite ile iş yerlerini açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei