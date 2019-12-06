Son Dakika Haberleri: Edirneli ciğercilerin tercihi "Batırılan uçak" oldu
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Edirneli ciğercilerin tercihi "Batırılan uçak" oldu

6 saat önce

Edirneli tava ciğer ustaları, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Edirneli ciğercilerin tercihi

Edirneli tava ciğer ustaları, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Şöhreti ve tadıyla ülke sınırlarını aşan, adına türküler yazılan Edirne tava ciğerinin ustaları, AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alarak "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde fotoğraflar için oy kullandı.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, AA muhabirlerinin çektiği fotoğraflarla Türkiye ve dünyada gündem olduğunu söyledi.Fotoğrafların hepsinin farklı güzellik taşıdığını ifade eden Dinar, "haber" kategorisinde Cihan Demirci'nin "Batırılan uçak", "yaşam" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler" fotoğrafını seçerken, "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını asker selamı vererek seçti.

Ciğer ustalarından Uğurcan Imrak'ın tercihi de "haber" kategorisindeki Cihan Demirci'nin "Batırılan uçak" fotoğrafı oldu. Imrak, "yaşam" kategorisinde Enes Yıldırım'ın " Çamlıca'da Kandil Akşamı", "spor" kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy verdi.

Çakır Yalçın ise "haber" kategorisinde Cihan Demirci'nin "Batırılan uçak", "yaşam" kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Tanklar dalış turizminde" ve "spor" kategorisinde Semih Yüksel'in "Rüzgar sörfüyle dünya turu" fotoğraflarına oy verdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:32 Kaynak: AA
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