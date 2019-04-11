Edirneli Çocuklardan Avrupa Konseyi'nde Konser

EDİRNE'de, Trakya Üniversitesi'nce dar gelirli ailelerin yetenekli çocuklarından oluşturulan 'Trakya Üniversitesi Geleceğim Sensin Orkestrası', Avrupa Konseyi'nde konser verdi.

EDİRNE'de, Trakya Üniversitesi'nce dar gelirli ailelerin yetenekli çocuklarından oluşturulan 'Trakya Üniversitesi Geleceğim Sensin Orkestrası', Avrupa Konseyi'nde konser verdi.



'Trakya Üniversitesi Geleceğim Sensin Orkestrası', aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 47 üye ve 5 gözlemci üye olmak üzere 52 ülkeden Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyesi çok sayıda parlamenterin katıldığı yıllık toplantıda, Strazburg'daki Avrupa Konseyi binasının fuaye alanında konser verdi. Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer yönetiminde, 'Geleceğim Sensin Koro ve Orkestrası'nı temsilen 7 kişilik ekip, 'Mozart Türk Marşı', 'Neşeye Övgü' gibi eserler ile 'Çanakkale Türküsü'nden 'Uzun İnce Bir Yoldayım'a, 'Nihavent Longa'dan 'Vardar Ovası'na, 'Drama Köprüsü'nden 'Üsküdar'a Gider İken'e kadar birçok ünlü Türk eserini seslendirdi.



Proje Koordinatörü Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Nilgün Tabakoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan 'Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri' projesinden esinlenerek, oluşturulan 'Geleceğim Sensin Orkestrası' ile Avrupa Konseyi'nde konser vermenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Tabakoğlu, "Sürdürülebilirlik ilkesiyle çıktığımız bu yolda, çocuklarımızı her anlamda desteklemeye devam edeceğiz. Bugün artık onlara açtığımız yeni ufuklar sayesinde, projeye dahil olan 55 çocuğumuzdan 8'i konservatuvar öğrencimiz. Birçok öğrencimiz de bu hedef için var gücüyle çalışıyor. İnanıyoruz ki 'Geleceğim Sensin' projemiz bundan sonra da yeni başarılarla yoluna devam edecek. Projede emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyorum. Projemiz elbette burada sona ermiyor. Yeni sürprizler ve daha büyük hedeflerle sesimizi tüm dünyaya duyurmaya devam edeceğiz" dedi.



REKTÖR TABAKOĞLU:



Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise kendileri ve çocuklar için anlamlı bir gün olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Tamamen gönüllülük esasıyla yaktığımız küçük bir kıvılcımın her geçen gün büyüyerek Strazburg'a, Avrupa Konseyi'ne kadar ulaşmasından onur duyuyoruz. Sizlere selamlarını getirdiğimiz, medeniyetlerin buluşma noktası olan Edirne, çoğulculuğun ve çok kültürlülüğün dünyadaki merkezi niteliğinde bir şehir. Edirne, Türk medeniyetindeki hoşgörü ve birlikte yaşama kültürünün yeryüzündeki yansıması. Biz de Trakya Üniversitesi olarak tarihte önemli işler başarmış, dünya tarihine yön vermiş Edirne'mize, ufuk açıcı, yol gösterici bilimsel ve kültürel çalışmalarla hizmet verme gayretindeyiz. 'Geleceğim Sensin' adlı projemizle de yaşadığımız toprakların köklü ve zengin mirasına önemli bir katkı sunduğumuza inanıyoruz. Bu projeyle eğer çalışılırsa, istenilirse, sebat edilirse, emek ve destek verilirse çocuklarımızın üniversite sıralarında, sahnelerinde, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ve hatta bugün olduğu gibi dünyanın en güzel yerlerinde olabileceklerini göstermiş olduk. 'Çalışsam, gayret etsem ne olacak?' gibi düşünceleri bu proje sayesinde kırdık. Çocuklarımıza yeni bir ufuk açtık, koyduğumuz hedeflerle onları sımsıkı yaşama bağladık. Gönül isterdi ki bugün 55 kişiden oluşan tüm koro ve orkestramızla birlikte Strazburg'da olalım; ancak tüm ekibimizi temsilen bugün 7 evladımız burada. Bizimle birlikte olamayan çocuklarımız ve hocalarımız adına, Avrupa Konseyi'nin tüm üyelerini Edirne'ye davet etmekten mutluluk duyuyoruz."



Prof. Dr. Tabakoğlu, Avrupa Konseyi'nin amaçları arasında; ırkçılık, hoşgörüsüzlük, yabancı düşmanlığı, sosyal dışlanma gibi sorunlara çözüm aramak, Avrupa kültürel benliğinin oluşmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak gibi idealler yer aldığını da söyledi. Tabakoğlu, "Çok benzer amaçlara hizmet eden 'Geleceğim Sensin' projemizle Avrupa Konseyi'nde olmak hepimiz adına çok ayrı ve özel bir anlam taşıyor" dedi.



Konsere Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ve beraberindeki heyetin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği adına Büyükelçi Kaan Esener ve Avrupa Konseyi'ndeki birçok ülkeyi temsil eden parlamenterlerden oluşan çok sayıda izleyici katıldı. Konser programı, 'Geleceğim Sensin Koro ve Orkestrası' ile katılımcıların onuruna verilen yemeğin ardından son buldu.



- Edirne

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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