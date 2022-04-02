Edirneli davulcular vatandaşı sahur manileri söyleyerek uyandırdı - Son Dakika

Edirneli davulcular vatandaşı sahur manileri söyleyerek uyandırdı

EDİRNE'de Ramazanın ilk sahurunda davulcular sahur manileri söyleyerek vatandaşı uyandırdı.

Edirne'de Ramazan ayının ilk gününde davulcular mahalle aralarında çaldıkları davullar ve söyledikleri manilerle vatandaşları sahura kaldırmaya başladı. Selimiye Camii yakınlarında bulunan mahallelerde vatandaşı uyandırmak için gezen bazı davulcular evlerin ışıkları yanana kadar davullarını çalıp eski geleneklerdeki gibi sahur manilerini söyledi. Davulcular, Ramazan ayı boyunca vatandaşı, eski manileri okuyarak sahura kaldıracaklarını söyledi.