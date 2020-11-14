Edirneli esnaf endişeli...Bulgaristan'da da korona vakalarındaki ciddi artış esnafı düşündürüyor - Son Dakika

Edirneli esnaf endişeli...Bulgaristan'da da korona vakalarındaki ciddi artış esnafı düşündürüyor

14.11.2020 12:11

Edirneli esnaf endişeli...Bulgaristan'da da korona vakalarındaki ciddi artış esnafı düşündürüyor Bulgaristan'da korona virüs vakalarının günlük 4 bine yakın olması sebebiyle ayda 100 binlerce Bulgaristan vatandaşının geldiği Edirne'de esnaf, sınır kapılarının kapatılmasından endişeli...

Edirneli esnaf endişeli...Bulgaristan'da da korona vakalarındaki ciddi artış esnafı düşündürüyor

EDİRNE - Bulgaristan'da korona virüs vakalarının günlük 4 bine yakın olması sebebiyle ayda 100 binlerce Bulgaristan vatandaşının geldiği Edirne'de esnaf, sınır kapılarının kapatılmasından endişeli olduğunu belirterek, "Sınır kapısı kapatılırsa bizde dükkanları kapatacağız. Gelirimizin çoğu Bulgaristan vatandaşlarından çıkıyor" açıklamasında bulundu.

Edirne'ye gelerek kıyafetten, zücaciyeye, temizlik ürününden sağlık ilaçlarına kadar hemen hemen her ihtiyaçlarını Edirne'den karşılayan Bulgaristan vatandaşlarının tercihi Edirne olmaya devam ediyor. Edirne'ye 1 ayda gelen Bulgaristan vatandaşlarının sayısı 232 bin 324'e ulaştı.

Bulgaristan'da vaka sayılarında ciddi artış yaşanıyor

Dünyayı etkisi altına alan ve havaların soğumasıyla bulaş riski daha da artan korona virüs salgını birçok ülkede olduğu gibi Bulgaristan'da da ciddi artışa geçti. Zaman zaman günlük korona virüs vaka sayısının 4 bine ulaştığı Bulgaristan'da ek tedbir kararları alınmaya devam ediyor. Yüz binlerce Bulgaristan vatandaşının Edirne'ye girişini sağladığı sınır kapılarının kapatılması durumunda Edirne esnafı zor günler geçireceğini belirtti.

"Bulgaristan vatandaşı gelmezse iş yapamayız"

Sınır kapılarının kapatılmasıyla iş yapamaz hale geleceklerini söyleyen tatlıcı esnafı Mesut Can, artan vakaların kendilerini de endişelendirdiğini belirterek, "Bulgaristan vatandaşı gelmezse iş yapamayız. Allah işimizi rast getirsin" dedi.

"Rızkımız Bulgaristan vatandaşlar vesilesiyle çıkıyor"

Edirne'nin kuruyemişçi Ömür Biçer de, Bulgaristan vatandaşlarının kent ekonomisine yüzde yüz katkı sağladıklarını ifade etti. Biçer, "Elhamdülillah rızkımız Bulgaristan vatandaşların vesilesiyle çıkıyor" açıklamasında bulundu.

"İnşallah sınır kapısı kapatılmaz"

"Sınır kapısının kapatılma kararı çıkarsa bizlerde dükkanlarımızı kapatmak zorunda kalacağız" diyen balıkçı Hamza Köksoy, "Bulgaristan vatandaşları kur farkı sebebiyle alışverişlerinde Edirne'yi tercih ediyor. Biz de memnunuz onlarda. İnşallah sınır kapısı kapatılmaz" dedi.

Edirneli esnaf endişeli...Bulgaristan'da da korona vakalarındaki ciddi artış esnafı düşündürüyor
Edirneli esnaf endişeli...Bulgaristan'da da korona vakalarındaki ciddi artış esnafı düşündürüyor
Edirneli esnaf endişeli...Bulgaristan'da da korona vakalarındaki ciddi artış esnafı düşündürüyor
Edirneli esnaf endişeli...Bulgaristan'da da korona vakalarındaki ciddi artış esnafı düşündürüyor
Edirneli esnaf endişeli...Bulgaristan'da da korona vakalarındaki ciddi artış esnafı düşündürüyor
Edirneli esnaf endişeli...Bulgaristan'da da korona vakalarındaki ciddi artış esnafı düşündürüyor
Edirneli esnaf endişeli...Bulgaristan'da da korona vakalarındaki ciddi artış esnafı düşündürüyor
Edirneli esnaf endişeli...Bulgaristan'da da korona vakalarındaki ciddi artış esnafı düşündürüyor
Edirneli esnaf endişeli...Bulgaristan'da da korona vakalarındaki ciddi artış esnafı düşündürüyor

Bulgaristan, Edirne, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Edirneli esnaf endişeli...Bulgaristan'da da korona vakalarındaki ciddi artış esnafı düşündürüyor - Son Dakika Ekonomi


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