Edirneli esnaftan 'babafingolu' sazlı-sözlü korona uyarısı - Son Dakika

Edirneli esnaftan 'babafingolu' sazlı-sözlü korona uyarısı

EDİRNE - Edirne'de, sözleri esnaf Arif Meriç tarafından kaleme alınan ve roman müzisyenler tarafından bestesi yapılan 'babafingo' şarkısı ile sazlı-sözlü maske, sosyal mesafe ve hijyen uyarılarında bulundular. Covid 19'a esprili bir dokuz sekizlik şarkı ile dikkat çekmek istediklerini dile getiren Meriç, vatandaşların bu zor dönemde morale ihtiyacı olduğunu söyledi.

Edirne'de, her yıl yüzlerce yıldır düzenlenen ancak bu yıl yaşanan korona virüs pandemisi nedeniyle kutlanılmayan Kakava& Hıdrellez Festivalleri'nin simge karakteri olan 'babafingo'nun adı verildiği şarkı ile Edirneli müzisyenlerden ve esnaftan, sosyal mesafe, maske ve hijyen uyarısı yapıldı.

Tarihi Selimiye Cami'nin gölgesinde, seslendirdikleri 'babafingo' şarkısı ile esprili bir dille, Covid 19'a dikkat çeken roman müzisyenler, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

"Mesajımızı şarkımızla vermek istedik"

Ülkenin ve dünyanın içinde bulunduğu pandemi döneminde zor günler geçirildiğini ve morali ihtiyaçları olduğunu dile getiren Edirneli esnaf Arif Meriç, "Dünya büyük bir felaketin içerisinden geçiyor. Bu felaketin içerisinden geçerken de insanların morali sıfıra indi. Moral diye bir şey kalmadı. Biz de öyle bir şey yapalım dedik ki, Edirne'nin tarihi babafingosunun ağzına maskesini taktık, mesafesini uzattık, ellerini yıkadık ve dünyaya bir mesaj verelim dedik. Bunu bestemizle verelim dedik" diye konuştu.

"Sağlıklı yaşamak için maske, mesafe ve hijyen"

Meriç, "Herkesi maske takıp, el yıkamaya ve sosyal mesafeye uymaya davet eden Meriç, "Bu dünyada espriyi yapmadan güzelliği yakalamak mümkün değil diye düşündük. Bütün herkese de diyoruz ki, insan yalnız bir tek şeyden ibaret değildir. Heyecana, sohbete, gülmeye ihtiyacı vardır. Biz de mesajımızı bütün dünyaya böyle veriyoruz. Hayatı gerçekten sağlıklı yaşamak istersek maskeyi takacağız, mesafemizi uzatacağız ve elimizi yıkayıp hayatımıza devam edeceğiz" dedi.

Roman müzisyenler, vatandaşlarında meraklı bakışları altında babafingo şarkısını seslendirdi.