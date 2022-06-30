Edirneli fotoğraf sanatçısı 59 yıldır Kırkpınar'da anı ölümsüzleştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Edirneli fotoğraf sanatçısı 59 yıldır Kırkpınar'da anı ölümsüzleştiriyor

30.06.2022 12:31
Edirneli fotoğraf sanatçısı 59 yıldır Kırkpınar'da anı ölümsüzleştiriyor

Edirneli 75 yaşındaki fotoğrafçı Sinan Alışkan, 59 yıldır Kırkpınar Er Meydanı'nda ata sporunu fotoğraflıyor.

Edirneli 75 yaşındaki fotoğrafçı Sinan Alışkan, 59 yıldır Kırkpınar Er Meydanı'nda ata sporunu fotoğraflıyor.

Esnaf emeklisi Alışkan, gençliğinden bu yana kentin tarihini ve doğasını görüntülemenin yanı sıra 650 yıllık tarihe sahip Kırkpınar Yağlı Güreşleri organizasyonlarında da 59 yıldır fotoğraf çekiyor.

Kırkpınar serüveni, 1955-1960 yıllarında belediye başkanı olan babası Nuri Alışkan'ın 13 yaşında izleyici olarak götürdüğü güreşlerle başlayan Alışkan, 16 yaşında Er Meydanı'nda çektiği ilk fotoğraf sonrası bu işi tutkuya dönüştürdü.

"Sinan ağabey yine paçaları bağladı diyorlar"

Alışkan, AA muhabirine, bu yıl 59. kez güreşleri fotoğraflamak için Er Meydanı'na gireceğini söyledi.

En az pehlivanlar kadar heyecan yaşadığını anlatan Alışkan, "Şimdiye kadar yaklaşık 21 bin fotoğraf çektim ve hapsini de arşivlemeye çalıştım. Edirne'ye ve Kırkpınar'a katkı olsun diye bu durumu kendime görev edindim." dedi.

Alışkan, fotoğrafçılığın bir sevda olduğunu ve virüs gibi bulaştığı kişiden asla vazgeçmediğini söyledi.

Kırkpınar denildiği zaman akan suların durduğunu ifade eden Alışkan, babasının kendisini güreşlerle tanıştırmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kırkpınar'ın eşsiz hazinesinin bir bölümüne tanıklık etmesinin kendisi için büyük onur olduğunu vurgulayan Alışkan, "Babam beni başkanlığı sırasında o çayıra götürmeseydi, ben o çayıra oturup güreşleri seyretmeseydim, belki bu sevda olmayacaktı." diye konuştu.

Kırkpınar'ı fotoğraflamanın kendisine pek çok şey kattığını vurgulayan Alışkan, şöyle devam etti:

"Fotoğraf çekmek bende bir tutku oldu, bir merak oldu, sevgi oldu. Her zaman söylerler 'Sinan abi yine çayıra indi, paçaları bağladı' diye. Bende diyorum ki 'paçama o yağ bir değdi, hala çıkmıyor' diye. O devam ediyor. Bir çok ağa, başpehlivan ve devlet büyüklerini görme imkanı buldum. Onları tanıma fırsatım oldu. Kırkpınar bende büyük bir hazine oldu. Kırkpınar dediğiniz zaman bende akan sular duruyor."

Teknolojinin gelişmesiyle artık herkesin elinde bir fotoğraf makinesi veya cep telefonu olduğunu anlatan Alışkan, eskiden Kırkpınar'da fotoğraf çeken gazeteci sayısının bir elin parmaklarını geçmediğini aktardı.

Eski zamanlarda fotoğraf çekmenin, bu fotoğrafları çıkartıp arşivlemenin zorluklarından bahseden Alışkan, teknolojinin gelişmesiyle, her şeyin çok kolay bir hale geldiğinin altını çizdi.

"Her bir resim benim için altın değerinde"

Alışkan, arşivindeki bütün resimlerin çok kıymetli olduğunu belirtti.

Her resmin bir tarih olduğunun altını çizen Alışkan, "Her bir fotoğraf bir şeyi anlatıyor, bir şeyi ispatlıyor. Her bir fotoğraf benim için altın değerinde." dedi.

Bir çok ödülünün bulunduğunu anlatan Alışkan, takdir edilecek bir iş yaptığına inandığını ancak kıymet verilmediğini sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Kırkpınar'da bu yıl heyecan katlanacak Kırkpınar'da bu yıl heyecan katlanacak Son dakika haber! Balıkesir'de aranan 59 şahsa gözaltı Son dakika haber! Balıkesir'de aranan 59 şahsa gözaltı Şile açıklarındaki teknede 59 kaçak göçmen yakalandı Şile açıklarındaki teknede 59 kaçak göçmen yakalandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirneli fotoğraf sanatçısı 59 yıldır Kırkpınar'da anı ölümsüzleştiriyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:52 Türkan Şoray, hayatını kaybeden efsane isim Cüneyt Arkın'a gözyaşları içinde veda etti! Tabutuna sarılarak hüngür hüngür ağladı
13:51 15 ve 18 yaşındaki iki genç arasında bıçaklı kavga: Tartışma "kız meselesi" nedeniyle çıkmış
13:43 LGS'de zirveye Karabük damgası! 500 tam puan alan 5 öğrenci aynı ilden çıktı
13:38 Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, babasının repliğiyle veda etti: Ağlamayın be, böyle insanlara ağıt değil destan yaraşır!
13:30 Sevenleri Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ı sonsuzluğa uğurluyor: Cenazesi Teşvikiye Camii'ne getirildi
13:29 Asgari ücrette kritik dönemeç! Komisyon bugünkü toplantısının ardından yeni rakam belli olacak
13:27 Putin'den "diyaloğa açığız" mesajı: Stratejik istikrar ve nükleer silahsızlanma için diyaloğa hazırız
13:19 Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Siopis'ten kolbastı şov! Renkli görüntüler sosyal medyada gündem oldu
12:16 Eski Galatasaraylı Pulgar'a tecavüz suçlaması! İddia sahibinden "Pulgar'ın evinde 5 kişi bana tecavüz ettiler" açıklaması
12:13 Uzmandan maymun çiçeği virüsü uyarısı: Ateş, baş ağrısı ve sırt ağrısı yaşıyorlarsa mutlaka bir hekime başvurulmalılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 14:23:20. #1.12#
SON DAKİKA: Edirneli fotoğraf sanatçısı 59 yıldır Kırkpınar'da anı ölümsüzleştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement