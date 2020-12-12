Hayvansever belediye personeli, kısıtlamada meydanlardaki güvercinleri unutmadı - Son Dakika

Edirne'de hayvansever belediye personeli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında meydanlardaki güvercinleri unutmadı.

Selimiye Meydanı ve Saraçlar Caddasi'ndeki güvercinleri besleyen hayvansever Volkan Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde görevli olduğunu, işine başlamadan önce güvercinleri beslediğini söyledi.

Sokak hayvanlarının kısıtlama günlerinde yiyecek bulmakta zorlandığını belirten Ağaoğulu, şöyle konuştu:

"Bizim karnımız tok onların karnı aç olur mu, yüreğimiz rahat eder mi? Kendi karnımızı doyurmadan önce konuşamayanların karnını doyuracaksın. Doğaya zarar verdiğimiz, canlıları katlettiğimiz için doğal afetler yaşıyoruz. Kuşların karnını doyurup mutlu şekilde görevimin başına gitmek istiyorum. Sokakta yaşayan canlıları hiçbir zaman unutmamalıyız."