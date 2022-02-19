Edirneli kadınlar, kooperatifte dünya markaları için üretiyor - Son Dakika

Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı koordinesinde faaliyet gösteren kadın kooperatifi üyeleri, dünya markaları için el emeği ürünler yapıyor.

Emeğimiz Kazanıyor Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi üyesi 162 kadın, Edirne Halk Eğitimi Merkezinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kadın giyim ve aksesuarında dünya markası olan bazı firmalar için üretim yapan kadınlar, kazandıklarıyla ev ekonomilerine de katkı sağlıyor.

Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Müdürü Hicran Bali, AA muhabirine, vakfın Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp'in girişimleriyle geçen yıl nisanda kurulduğunu söyledi.

Vakfın, eğitim, sağlık, doğa, hayvanları koruma ve üretim gibi birçok faaliyet alanı bulunduğunu belirten Bali, "Sayın Valimizin girişimiyle il merkezi ve ilçelerde 17 kadın kooperatifi kuruldu. Kooperatiflerimizin kuruluş amacı, kadınlarımızın evde atıl kalan emeklerinin ekonomik anlamda değerlenmesidir." dedi.

Kadınların bu çalışmayla aile ekonomilerine destek sağladığını anlatan Bali, şöyle devam etti:

"Emeğimiz Kazanıyor Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifimiz hem Halk Eğitimi Merkezindeki kurslara devam eden hem de evde üretim yapabilen kadınlarımıza destek sağlıyor. Ülkemizde faaliyet gösteren ve Avrupa'da mağazaları bulunan büyük firmalarla kooperatifimiz bağlantıya geçti. Bu kapsamda birçok sipariş almaya başladılar. Yaptıkları ürünler karşılığında kadınlarımız parça başı ücret alıyor. 3 aydır çalışmalar devam ediyor ve kadınlarımıza aylık 300 ile 1000 lira arasında destek sağlandı."

Kooperatif Başkanı ve usta öğretici Fatma Akay da çeşitli markalardan siparişler aldıklarına değinerek, "Görsel atıyorlar, biz de görsellerin aynısını yapıyoruz. Numune üretiyoruz ve sonrasında sipariş sayıları veriyorlar, üretime geçiyoruz. Çantalarımız ve dantellerimiz var. Bu sene dantel çok moda. Özellikle kıyafetlerde dantele çok önem verilmiş." diye konuştu.

"Emeğimizin karşılığını almak çok güzel"

Kooperatif üyelerinden 31 yaşındaki Sümbül Çelik, 3 çocuk annesi olarak ilk kez çalışma hayatında yer aldığını dile getirdi.

Çelik, kooperatifte yaptığı çalışmalarla el becerisini geliştirdiğini anlatarak, "Fatma Hanım bize burada birçok şey öğretti. Dünyaca ünlü markalara modeller çıkarıyoruz, dantellerimizi örüyoruz. Moda olan her şey elimizden geçiyor. Kadınların gücü adına üretmeye devam ediyoruz. Eşim çalışıyor, ben de evime katkıda bulunuyorum." diye konuştu.

Hatice Türker ise zamanını üretim yaparak değerli şekilde geçirdiğini söyledi.

Siparişleri yetiştirmeye çalıştıklarını belirten Türker, "Emeğimizin karşılığını almak çok güzel. 2 kızım var, 61 yaşındayım, hiç çalışmadım. Burada yaptıklarım beni çok mutlu ediyor." dedi.

Edirne Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Şeref Uz da üretim yapmaları için kadınlara destek olduklarını vurgulayarak, "Merkezimizde 623 kursumuz var, bu kursların büyük bölümünde kadınlarımız çalışıyor. Kooperatif üyesi ev hanımlarımız da üretim gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.