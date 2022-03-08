Edirneli kadınlar Meriç Köprüsü'nde "Sevgi Zinciri" oluşturdu - Son Dakika
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Edirneli kadınlar Meriç Köprüsü'nde "Sevgi Zinciri" oluşturdu

08.03.2022 11:34
Edirneli kadınlar Meriç Köprüsü'nde "Sevgi Zinciri" oluşturdu

Edirne'de kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Meriç Köprüsü üzerinde "Sevgi zinciri" oluşturdu.

Edirne'de kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Meriç Köprüsü üzerinde "Sevgi zinciri" oluşturdu.

Kadınlar, Edirne Valiliği ve Şehir Gönüllüleri Vakfı koordinasyonunda gerçekleşen etkinlikte tarihi köprüde bir araya geldi.

Köprü üzerinde yan yana gelerek "insan zinciri" oluşturan kadınlar, köprünün ortasında bulunan seyir köşkünün önünde "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun, Birlikte El Ele" yazılı pankart açtı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in eşi Şehir Gönüllüleri Vakfı Onursal Başkanı Dr. Ayten Canalp, yaptığı açıklamada kadınların birlik, beraberlik ve dayanışmasının sembolü olan Dünya Kadınlar Günü'nü kutlandığını söyledi.

Canalp, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir dünya için kadınların ana unsur olduğuna dikkat çekti.

Toplumların gelişmişliğinin ve geleceğinin temel yapı taşını kadınların oluşturduğunu vurgulayan Canalp, "Sevgiyi, fedakarlığı, duyarlılığı, üretkenliği temsil eden kadın, günümüzde artık sadece evde bir anne, eş, kız kardeş ya da evlat değildir. Aynı zamanda iş dünyasında, eğitimde, sanatta, siyasette, bilimde, tarımda ve sağlıkta yani hayatın her alanında etkin ve etkili bir şekilde varlık göstermektedir" dedi.

Canalp, bir ülkenin ancak kadınıyla erkeğiyle birlikte çalışarak, üreterek sürdürülebilir gelişmişlik seviyesine ulaşılabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Güçlü Türkiye de, sadece çalışan değil tasarlayan, karar mekanizmalarında etkili ve etkin rol oynayan kadınlar sayesinde mümkün olacaktır. Kadınlarımız dün olduğu gibi, bugün, yarın ve gelecekte de güçlü Türkiye için her daim her zaman hayatta var olmaya devam edeceklerdir.

Dünyada her nerede yaşanırsa yaşansın kadınların şiddetten uzak, tüm acılarının ve zorluklarının son bulduğu, aileleriyle ve sevdikleriyle birlikte daha adaletli, barışçıl ve müreffeh bir dünyada yaşamasını diliyorum."

Sevgi zinciri oluşturan kadınlar daha sonra, Lozan Caddesi'nde kadın kooperatiflerince açılan stant alanına kadar yürüdü. Stantları ziyaret eden Canalp, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kadınlar, etkinlik alanında davul-zurna eşliğinde eğlendi.

Etkinliğe, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Şengül Çildam ve kadınlar katıldı.

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Dünya Kadınlar Günü, Edirne, Meriç, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirneli kadınlar Meriç Köprüsü'nde 'Sevgi Zinciri' oluşturdu - Son Dakika


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