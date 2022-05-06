Edirneli kadınlar "Şiddeti Frenliyoruz" projesini sürdürüyor - Son Dakika
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Edirneli kadınlar "Şiddeti Frenliyoruz" projesini sürdürüyor

06.05.2022 12:04
Edirneli kadınlar "Şiddeti Frenliyoruz" projesini sürdürüyor

Edirne Kadın Merkezi Danışma Derneği (EKAMEDER) ve Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası iş birliğiyle hayata geçirilen "Şiddeti Frenliyoruz" projesinin ikinci etabı uygulanacak.

Edirne Kadın Merkezi Danışma Derneği (EKAMEDER) ve Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası iş birliğiyle hayata geçirilen "Şiddeti Frenliyoruz" projesinin ikinci etabı uygulanacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, şiddet mağduru kadınların ulaşım için ilk başvurdukları taksilerin sürücülerine farkındalık eğitimi veriliyor. Taksilere "Şiddeti Frenliyoruz" etiketleri yapıştırılıp 4 dilde bilgilendirici broşür konuyor.

"Edirne'den Van'a Şiddeti Frenliyoruz" sloganıyla uygulanan projeyle, kadına yönelik şiddet konusunda taksi şoförlerinin şiddetle mücadeleye dair farkındalıklarının artırılması amaçlanıyor.

Dernek Başkanı Şahide Ağaoğlu ve projede görev alan kadınlar, Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde, Ulaşım Hizmetleri Müdürü Erdal Uygun ve Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ali Şahin ile bir araya geldi.

Ağaoğlu, projenin ikinci etabı kapsamında 11 taksi durağında çalışma yapılacağını belirtti.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine önem verdiklerini aktaran Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu farkındalıklar toplumun her tarafında dikkatlerin çekilmesi, kadınların ve zor durumda olan kişilerin korunması adına yapılan çalışmalar. Duraklara astığımız manifestomuz var. Bu bizim projenin genel uygulaması. Büyük bir salon toplantısı ile tüm şoförlere şiddete karşı duyarlı olacak ya da bir sorun olduğunda nasıl davranması gerektiğini öğretecek bir salon toplantısı ile şoförlerle çalışma yapalım istiyoruz. Projenin eğitim süreci başlıyor."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirneli kadınlar 'Şiddeti Frenliyoruz' projesini sürdürüyor - Son Dakika


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