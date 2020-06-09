Edirneli kadınlardan 'e-ticaret' hamlesi - Son Dakika

EDİRNE'de 5 yıl önce 15 kadınla kurulan ve bugün 150 kadın girişimciye ulaşan 'Kırsalın Doğal Pazarı', koronavirüs sürecinde e-ticarete ilginin artmasıyla birlikte kooperatifleşerek internet üzerinden satış yapma kararı aldı. TOBB Batı Marmara Bölge Temsilcisi Edirne İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan, "Amacımız kadınların ürettiği el emeği göz nuru ürünlerin, sağlıklı bir şekilde, hijyenik ambalajlarla vatandaşlara ulaştırılması" dedi. Bu arada salgın nedeniyle kapalı olan pazar, 14 Haziran'da kapılarını açacak.

TOBB Edirne Kadın Girişimciler Kurulu tarafından 2015 yılında Edirne Belediyesi ve Ticaret Odası desteğiyle kurulan 'Kırsalın Doğal Pazarı', koronavirüs salgını nedeniyle kapılarını kapadı. Pazar günleri kurulan ve doğal ürünlerin satıldığı pazarın koronavirüs sürecinde kapalı olmasını da göz önünde bulunduran kadın girişimciler, bu süreçte kooperatifleşme kararı aldı. TOBB Batı Marmara Bölge Temsilcisi Edirne İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan, "Amacımız kadınların ürettiği el emeği göz nuru ürünlerin, sağlıklı bir şekilde, hijyenik ambalajlarla vatandaşlara ulaştırılması" dedi.

Aslan, pazarın kurulma amacının kadınlara rol model olmak olduğunu ifade etti. Kurulma süreçlerinin kolay olmadığını belirten Aslan, 15 kişiyle başladıkları işte bugün 150 kadın girişimciye ulaştıklarını söyledi. Aslan, "Pazarın kurulması kolay olmadı. 28 merkez köye ve muhtarlarına tek tek giderek görüşmeler yaptık ve projemizi taslak olarak sunduk. Çok yerden olumlu cevap aldık, çok yerden de 'bu iş olmaz bacım, bizim kadınlar köyden dışarı çıkmaz' cevabını aldık. Bu zaman zarfında bir köye 9 kez gittiğimizi biliyoruz. Ama güzel olan zoru başarmaktır. 15 kişi ile başladığımız projede bugün 150 kadın var. Daha çok talep görmeye başladık. Her geçen gün daha sağlıklı ve hijyenik olarak hareket ediyoruz. Bundan dolayı tek tek incelemeler yapıyoruz. Çalışma koşullarının sağlıklı olup olmadığına bakıyoruz. Gönüllü kadın girişimcilerle birlikte form dolduruyoruz" dedi.

'ÜRÜNLER ARTIK E-TİCARETLE SATILABİLECEK'

Söz konusu süreçte hem belediye hem de valilikten büyük destek gördüklerini dile getiren Aslan, koronavirüs salgınında ilginin arttığı e-ticareti de göz önüne bulundurarak kooperatifleşme kararı aldıklarını, ürünlerini bu şekilde pazarlayacaklarını ifade etti. Aslan, "İcra kurulunda aldığımız kararla kooperatifi kurduk. Amacımız kadınların ürettiği el emeği göz nuru ürünlerin, sağlıklı bir şekilde, hijyenik ambalajlarla vatandaşlara ulaştırılması. Koronavirüs döneminde e-ticaret büyük bir talep oldu ve Ticaret Bakanlığımız da e-ticarete büyük bir önem veriyor. Kadınlarımızın ürettiği doğal ürünler artık şehirlerarası ve uluslararası alanda e-ticaret yöntemiyle satılabilecek" ifadelerini kullandı.

Aslan, salgın sürecinde yaklaşık 60 gündür kapalı olan pazarın 14 Haziran'da yeniden kapılarını açacağını kaydetti.