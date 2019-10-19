Son Dakika Haberleri: Edirneli muhtarlar Mehmetçik'e asker selamı gönderdi
Son Dakika Güncel Edirneli muhtarlar Mehmetçik'e asker selamı gönderdi

Edirneli muhtarlar Mehmetçik'e asker selamı gönderdi

51 dakika önce

Edirne'de muhtarlar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na destek vererek, Mehmetçik'e asker selamı gönderdi.

Edirneli muhtarlar Mehmetçik'e asker selamı gönderdi, System.String[]

Edirne'de muhtarlar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na destek vererek, Mehmetçik'e asker selamı gönderdi.

Edirne'de "Muhtarlar Günü" dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Anıta çelenk sunumuyla başlayan, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Edirne Muhtarlar Derneği Başkanı İrfan Tasmalı, Türkiye'nin bölgede haklı bir harekat yürüttüğünü söyledi.

Kalplerinin Mehmetçik'in başarısı için attığını ifade eden Tasmalı, "Türk milleti tek yumruk olmuş durumda. Bu birlik ve beraberliği tüm dünya gördü. Yüce ordumuz o bölgede ülkemizin güvenliğinin hakkını arıyor. Bu ülkenin her karış toprağı için nice canlar verdik." dedi.

Türk milletinin, ordusunun ve devletinin yanında olduğunu vurgulayan Tasmalı, Türk askerinin bölgeye huzur ve barış getireceğini dile getirdi.

Törenin sonunda muhtarlar, Mehmetçik'e destek ve moral vermek için asker selamı gönderdi.

Türkiye, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:07 Kaynak: AA
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