Edirneli öğrenci Türkiye Matematik Yarışması'nda finale kaldı - Son Dakika

Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Mehmet Çağan Arda Dişçi, İstanbul Ticaret Üniversitesinde yapılan Türkiye Matematik Yarışması'nın finallerine katılmaya hak kazandı.

Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi matematik öğretmeni Murat Olgun, AA muhabirine, danışmanlığını yaptığı öğrencisinin Ulusal ve Uluslararası Matematik Olimpiyatları'na katıldığını belirtti.

Çağan Arda'nın çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Olgun, şunları kaydetti:

"Öğrencim ile 2 yılı aşkın bir zamandır düzenli ve programlı bir şekilde çalışıyoruz. Hiç bir başarının tesadüf olmadığını göstermiş olduk. Yarıştığımız Uluslararası Kanguru Matematik Olimpiyatında öğrencimiz üstün başarı belgesi almaya hak kazandı. Akdeniz Matematik Olimpiyatları'nda finalde yarım puanla bronz madalyayı kaçırdı. İnşallah Türkiye Matematik Yarışması finalinden derece ile okulumuza döneriz. Çalışmalarımız ve başvurularımız 2022 yılı içinde aynı hızla devam edecektir."