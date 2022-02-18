Üye Girişi
Edirneli öğrenci, uluslararası matematik yarışmasında birinci oldu - Son Dakika

Edirneli öğrenci, uluslararası matematik yarışmasında birinci oldu

18.02.2022 16:55
Edirneli öğrenci, uluslararası matematik yarışmasında birinci oldu

TED Edirne Koleji Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Mert Altuntaş, "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda tüm soruları doğru cevaplayarak dünya birincisi oldu.

TED Edirne Koleji Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Mert Altuntaş, "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda tüm soruları doğru cevaplayarak dünya birincisi oldu.

Altuntaş, kendi yaş kategorisinde dünyanın farklı ülkelerinden 10 binden fazla öğrenciyle yarıştı.

İngilizce olarak çevrim içi gerçekleştirilen 50 dakikalık yarışmada 15 sorunun tamamını 40 dakikada doğru cevaplayan Altuntaş, dünya birinciliğini kazandı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Altuntaş, yarışmada birinciliği elde ettiği için mutlu olduğunu söyledi.

Altuntaş, "Bu yıl LGS'ye hazırlandığım için matematik başta olmak üzere tüm derslere planlı çalışıyorum. Online gerçekleşen uluslararası yarışmada dünya birincisi olmayı başardım. Bu yarışma için sistemli olarak her gün belli sayıda soru çözdüm. Sorular ağırlıklı olarak mantık sorusuydu. Hedefim LGS'den de iyi bir puan almak." dedi.

Matematik öğretmeni Gizem Kalınbacak ise başarılı öğrencinin matematiğe büyük ilgisi olduğunu belirtti.

Öğrencisini tebrik eden Kalınbacak, "Mert ile 6. sınıfta tanıştım. Kendisi keşfetmeye ve sorgulamaya çok meraklı. Bu yönlerini keşfederek kendisini tüm ulusal ve uluslararası yarışmalara davet ettik. Caribou Matematik Yarışması'nda dünya birinciliği getirdi." ifadelerini kullandı.

TED Edirne Koleji Ortaokulu Müdürü Arzu Aydın da öğrencilere fırsat verildiğinde büyük başarılar kazanabildiğini belirterek, Altuntaş'ı tebrik etti.

Edirneli öğrenci, uluslararası matematik yarışmasında birinci oldu
Edirneli öğrenci, uluslararası matematik yarışmasında birinci oldu
Edirneli öğrenci, uluslararası matematik yarışmasında birinci oldu

YORUMLAR
500
Bulgarlardan sonra Yunanlılarda burada! Pazarını da yapıyor, tedavisini de burada oluyorlar Bulgarlardan sonra Yunanlılarda burada! Pazarını da yapıyor, tedavisini de burada oluyorlar

matematik, İngilizce, Edirne, LGS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirneli öğrenci, uluslararası matematik yarışmasında birinci oldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:46 Mahkemedeki açıklaması gün yüzüne çıktı! Eski futbolcu Sezer Öztürk'ten gündem olacak cinayet savunması
16:27 Putin önlemini aldı! Batının hamlelerine karşı 50 ton ağırlığında nakit doları ülkeye soktu
16:18 "Geççek" sosyal medyayı salladı! Selda Bağcan'da duruma sessiz kalmadı: Nihayet kükredin
16:10 Bulgarlardan sonra Yunanlılarda burada! Pazarını da yapıyor, tedavisini de burada oluyorlar
16:06 Duygu Delen davasında anneden yürek parçalayan sözler: Çocuğumu geri ver! Savcı, ağırlaştırılmış müebbet talep etti!
16:03 Yetersiz" görülen oyuncu, Fenerbahçe maçında fırtına gibi esti
16:03 Kırmızı Oda final bölümünde neler olacak? Hikayeler nasıl bitiyor?
16:01 Ezgi Mola da dolandırılmış! Parasını nasıl geri aldı, dolandırıcıya neler yaptı?
16:00 Allah'ın suyundan neden para istiyorsunuz? sorusuna, İmamoğlu gönderilen 3 milyar TL'lik elektrik faturasıyla yanıt verdi
15:59 Uçak türbülansa girdi! Hamile kadın havada doğurdu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 16:59:43. #1.12#
SON DAKİKA: Edirneli öğrenci, uluslararası matematik yarışmasında birinci oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement