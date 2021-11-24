Öğrenciler en güzel çiçekleri öğretmenleri için seçti - Son Dakika

Edirne'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü için bir süre önce hazırlıklarına başlayan çiçekçilerin yoğun mesaisi sabah saatlerinden itibaren arttı.

Kuryeler aracılığıyla okullara çiçek taşınırken, kimi çiçekçiler de dükkanlarında seçilen çiçekleri hazırlıyor.

Annesiyle okula gitmeden önce çiçekçiye geldiğini belirten Şehit Asım İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencisi Efe Balcı, AA muhabirine, öğretmenini çok sevdiğini söyledi.

Balcı, tüm öğretmenlerin günlerini kutladı.

Oğlunun anasınıfına bu yıl başladığını ve öğretmenlerine sürpriz yapmak için çiçek almaya geldiğini ifade eden veli Fatih Öztürk, öğretmenlerin her şeyin en iyisine layık olduğunu dile getirerek, "Öğretmenler baş tacımız. Onları çok seviyoruz." dedi.

İnternetten çok satışı gerçekleşiyor

Öğretmenler Günü alışverişinden memnun olduklarını belirten çiçekçilerden Yıldız Sabırman dükkanını erken saatlerde açtığını anlattı.

Önceki yıllara göne düşük olsa da bir hareketlilik yaşandığını dile getiren Sabırman, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Çiçekçi Aytaç Sabırman ise öğrencilerin öğretmenleri için çoğunlukla buket seçtiğini, saksıda çiçek alanlarında olduğunu ifade etti.

Fiyatların seçilen çiçeğe göre 50 ila 250 lira arasında değiştiğini aktaran Sabırman, daha çok internet üzerinden çiçek satışı yaptıklarını kaydetti.