Edirneli öğrenciler güreş ve halk oyunları bölge müsabakalarında dereceye girdi - Son Dakika

Edirneli öğrenciler, güreş ve halk oyunları müsabakalarında dereceye girdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Edirne Kırkpınar Spor Lisesi öğrencileri, hafta sonu Yozgat'ta düzenlenen Okul Sporları Gençler B Güreş Türkiye Şampiyonasına katıldı.

Öğrencilerden Özlem Sarıaslan 61 kiloda, Büşra Cengiz de 53 kiloda birinci, Atahan Bartu Çetin ise 65 kiloda beşinci oldu.

Edirne Lisesi Halk Oyunları Ekibi de Manisa'da düzenlenen Okul Sporları Halk Oyunları Yıldızlar-Gençler Grup Yarışmalarında mücadele etti.

Ekip, geleneksel dalda bölge üçüncüsü oldu.