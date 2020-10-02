Minik kalplerden Azerbaycan'a tam destek - Son Dakika

Minik kalplerden Azerbaycan'a tam destek

Edirne'de, ilkokul öğrencisi minik kalpler, kardeş ülke Azerbaycan'a sevgi ve desteklerini göstermek için resim yaptı, şiirler yazdı.

Minik kalplerden Azerbaycan'a tam destek, System.String[]

Edirne'de, ilkokul öğrencisi minik kalpler, kardeş ülke Azerbaycan'a sevgi ve desteklerini göstermek için resim yaptı, şiirler yazdı. Öğrenciler, öğretmenlerinin nezaretinde yaptıkları çalışmaları, kargo ile Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu'na gönderdi.

Topraklarını işgal eden Ermenistan'a karşı mücadele veren Azerbaycan'a bir destek de Edirneli minik öğrencilerden geldi. Kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olduklarını göstermek için öğrenciler resim yaptılar, şiirler yazdılar.

Edirne'de, İstiklal Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencileri, topraklarını işgal eden Ermenistan'a karşı mücadele veren Azerbaycan'ın yanında olduklarını göstermek için resim yaparak, şiirler yazdı. Öğrenciler, Azerbaycan ve Türk bayrağı motiflerinin de bulunduğu resim ve şiirleri Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu'na göndermek üzere postaya verdi. Okul Müdürü ve Türk Ocakları Edirne Şube Başkanı Yakup Öz ise öğrencilere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti. - EDİRNE

Minik kalplerden Azerbaycan'a tam destek
Minik kalplerden Azerbaycan'a tam destek
Minik kalplerden Azerbaycan'a tam destek
Minik kalplerden Azerbaycan'a tam destek
Minik kalplerden Azerbaycan'a tam destek
Minik kalplerden Azerbaycan'a tam destek
Minik kalplerden Azerbaycan'a tam destek
Minik kalplerden Azerbaycan'a tam destek
Minik kalplerden Azerbaycan'a tam destek
Minik kalplerden Azerbaycan'a tam destek
Minik kalplerden Azerbaycan'a tam destek
Minik kalplerden Azerbaycan'a tam destek
Minik kalplerden Azerbaycan'a tam destek
Minik kalplerden Azerbaycan'a tam destek
Minik kalplerden Azerbaycan'a tam destek

Ermenistan, Azerbaycan, Edirne, Resim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 12:23 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Minik kalplerden Azerbaycan'a tam destek - Son Dakika

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