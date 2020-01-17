Edirneli öğrencilerin karne heyecanı - Son Dakika
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Edirneli öğrencilerin karne heyecanı

6 saat önce

2020 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan 55 bin 72 öğrenci, karnelerini aldı.

Edirneli öğrencilerin karne heyecanı, System.String[]

EDİRNE'de, 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan 55 bin 72 öğrenci, karnelerini aldı. Öğretmenler, takdir ve teşekkür belgesi alamayan öğrencilere dönem arasında daha çok çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

Edirne'de 55 bin 72 öğrenci, yarıyıl tatili öncesi karne heyecanı yaşadı. Kent merkezinde 13 bin 662 öğrenci takdir belgesi, 6 bin 938 öğrenci teşekkür belgesi, 2 bin 39 öğrenci onur belgesi, 76 öğrenci de üstün başarı belgesi aldı. Edirne Valiliği'nin resmi karne töreni, Havsa İlçesi Sokullu Mehmet Paşa İlkokulu'nda gerçekleştirildi. İstiklal Ortaokulu'ndaki karne töreninde ise Müdür Yakup Öz konuşma yaparak, öğrencilere tatil dönemini iyi değerlendirmeleri konusunda tavsiyede bulundu, devamsızlığa karşı da aileleri uyardı.

Karnelerin dağıtıldığı 7-A sınıfında takdir belgesi alan öğrencilerden Arda Yaşaroğlu, tatili hem ders çalışıp hem de gezerek değerlendireceğini belirterek, "İlk dönem çok çalıştım ve takdir aldım. Amacım ikinci dönemde de aynı başarıyı göstermek" dedi.

Öğretmenler ise takdir ve teşekkür belgesi alamayan öğrencilere dönem arasında daha çok çalışmaları tavsiyesinde bulundu.


Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:55 Kaynak: DHA
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